Wahlkreis Düren: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Deutschland wählt – und das früher als ursprünglich geplant. Am 23. Februar 2025 steht die Bundestagswahl an, bei der sich entscheidet, wie sich die politische Landschaft der kommenden Jahre gestaltet. Der Wahlkreis umfasst den gesamten Kreis Düren, eine wirtschaftlich und strukturell vielseitige Region in Nordrhein-Westfalen.

Nach der Auszählung erfahren Sie die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Düren in diesem Artikel. Dazu gibt es auch einen Überblick über die Städte und Gemeinden im Wahlkreis Düren sowie eine Rückschau auf die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021.

Wahlergebnisse für den Wahlkreis Düren: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am Sonntag, 23. Februar 2025, sind die Wahllokale im Wahlkreis Düren bis 18 Uhr geöffnet. Die Wählerinnen und Wähler konnten ihre Stimmen direkt vor Ort abgeben oder bereits im Vorfeld die Briefwahl nutzen. Lagen die Umfragen zur Bundestagswahl 2025 richtig? Im folgenden Datencenter sehen Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Düren nach der Auszählung.

Düren: Welche Orte gehören bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 89?

Der Wahlkreis Düren umfasst die folgenden Städte und Gemeinden:

Aldenhoven

Düren

Heimbach

Hürtgenwald

Inden

Jülich

Kreuzau

Langerwehe

Linnich

Merzenich

Nideggen

Niederzier

Nörvenich

Titz

Vettweiß

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Düren

Bei der Bundestagswahl 2021 gewann Thomas Rachel (CDU) das Direktmandat mit 36,7 Prozent der Erststimmen. Auch bei den Zweitstimmen lag die CDU vor der SPD. Hier sind die damaligen Wahlergebnisse der Erst- und Zweitstimmen im Überblick:

Das waren die Erststimmen-Ergebnisse von 2021:

Thomas Rachel (CDU): 36,7 Prozent

Dietmar Nietan (SPD): 30,8 Prozent

Laura Jacobsen-Littig (FDP): 7,4 Prozent

Chris Ändra (GRÜNE): 9,3 Prozent

Wolfgang Kochs (AfD): 8,5 Prozent

Valentin Raimund Veithen (DIE LINKE): 2,3 Prozent

Sonstige: 5,1 Prozent

Und das waren die Zweitstimmen-Ergebnisse:

CDU: 30,4 Prozent

SPD: 29,0 Prozent

FDP: 11,2 Prozent

GRÜNE: 11,1 Prozent

AfD: 8,7 Prozent

DIE LINKE: 3,0 Prozent

Sonstige: 6,6 Prozent