Wahlkreis Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Der Wahlkreis Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz (Wahlkreis 65) liegt im Süden Brandenburgs und umfasst die Landkreise Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz. Hier entscheiden die Bürgerinnen und Bürger am 23. Februar 2025 mit, wie sich der Bundestag künftig zusammensetzt.

Nach der Stimmauszählung werden die Wahlergebnisse für diesen Wahlkreis hier veröffentlicht. Neben den aktuellen Ergebnissen der Bundestagswahl 2025 erhalten Sie auch einen Überblick über die Städte und Gemeinden des Wahlkreises sowie einen Rückblick auf die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2021.

Wahlergebnisse für Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Sobald die Auszählung abgeschlossen ist, erfahren Sie hier, welche Kandidaten und Parteien im Wahlkreis Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz die meisten Stimmen erhalten haben. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 werden dann im folgenden Datencenter veröffentlicht.

Die Wahllokale sind am 23. Februar 2025 bis 18 Uhr geöffnet. Der Gang zur Wahlurne ist ab 8 Uhr am Morgen möglich. Wählerinnen und Wähler sollten dabei ihre Wahlbenachrichtigung sowie ein gültiges Ausweisdokument bereithalten. Direkt nach dem Schließen der Lokale beginnt so schnell wie möglich die Auszählung der Stimmen. Auch Briefwahl-Stimmen werden erst dann ausgezählt.

Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 65?

Der Wahlkreis umfasst zahlreiche Städte und Gemeinden aus den Landkreisen Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz. Nachfolgend finden Sie eine vollständige Übersicht der zum Wahlkreis gehörenden Städte und Gemeinden.

Gemeinden und Städte aus dem Landkreis Elbe-Elster:

Doberlug-Kirchhain

Elsterwerda

Finsterwalde

Herzberg (Elster)

Schönewalde

Sonnewalde

Röderland

Bad Liebenwerda

Falkenberg/Elster

Mühlberg/Elbe

Uebigau-Wahrenbrück

Heideland

Rückersdorf

Schilda

Schönborn

Tröbitz

Crinitz

Lichterfeld-Schacksdorf

Massen-Niederlausitz

Sallgast

Gorden-Staupitz

Hohenleipisch

Plessa

Schraden

Fichtwald

Hohenbucko

Kremitzaue

Lebusa

Schlieben

Gröden

Großthiemig

Hirschfeld

Merzdorf

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Calau

Großräschen

Lauchhammer

Lübbenau/Spreewald

Schwarzheide

Senftenberg

Vetschau/Spreewald

Schipkau

Altdöbern

Bronkow

Luckaitztal

Neupetershain

Neu-Seeland

Frauendorf

Großkmehlen

Kroppen

Lindenau

Ortrand

Tettau

Grünewald

Guteborn

Hermsdorf

Hohenbocka

Ruhland

Schwarzbach

Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz

Bei der Bundestagswahl 2021 gewann Hannes Walter (SPD) mit 25,4 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz. Silvio Wolf (AfD) folgte mit 25,0 Prozent nur knapp dahinter. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,9 Prozent.

Erststimmen im Überblick:

Hannes Walter (SPD): 25,4 Prozent

Silvio Wolf (AfD): 25,0 Prozent

Knut Abraham (CDU): 16,2 Prozent

Yvonne Mahlo (DIE LINKE): 9,0 Prozent

Martin Neumann (FDP): 9,0 Prozent

Paul-Philipp Neumann (GRÜNE): 3,5 Prozent

Sonstige: 12,1 Prozent

Zweitstimmen im Überblick

SPD: 28,2 Prozent

AfD: 25,2 Prozent

CDU: 15,0 Prozent

FDP: 9,4 Prozent

DIE LINKE: 7,2 Prozent

GRÜNE: 4,2 Prozent

Sonstige: 10,9 Prozent