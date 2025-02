Wahlkreis Goslar – Northeim – Göttingen II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am Sonntag, dem 23. Februar 2025, findet die vorgezogene Bundestagswahl statt. Im Vorfeld richtete sich das Interesse vieler Menschen auf Meinungsumfragen, die eine Tendenz zur politischen Stimmung im Land zeigen können. Allerdings stellen sie nur eine Momentaufnahme dar und erlauben keine präzise Vorhersage des Wahlergebnisses.

Auch im Wahlkreis Goslar – Northeim – Göttingen II sind die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Die Wahlergebnisse der Abstimmung werden nach Abschluss der Auszählung in diesem Artikel veröffentlicht. Zudem wird hier aufgelistet, welche Orte zum Wahlkreis Goslar – Northeim – Göttingen II gehören.

Wahlergebnisse für Goslar – Northeim – Göttingen II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Im Vorfeld der Bundestagswahl 2025 hatten alle Wahlberechtigten eine offizielle Mitteilung mit Informationen zu Wahltermin und Wahllokal erhalten. Die Stimmabgabe ist bei Wahlen in Deutschland entweder direkt im Wahllokal oder vorher per Briefwahl möglich. Am 23. Februar 2025 sind die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet. Sobald die Stimmen ausgezählt sind, werden die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Goslar – Northeim – Göttingen II hier im Datencenter veröffentlicht und können dort eingesehen werden.

Goslar – Northeim – Göttingen II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 52?

Der Wahlkreis mit der Nummer 52 trug bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 noch den Namen Goslar – Northeim – Osterode. Für die Bundestagswahl 2025 wurde er zum Wahlkreis Goslar – Northeim – Göttingen II umbenannt. Hier lesen Sie, welche Städte und Gemeinden 2025 zum Wahlkreis 52 zählen:

Vom Landkreis Göttingen

Bad Grund (Harz

Stadt Osterode am Harz

Walkenried und das gemeindefreie Gebiet Harz (Landkreis Göttingen)

Samtgemeinde Hattorf am Harz:

Elbingerode

Hattorf am Harz

Hörden am Harz

Wulften am Harz

Die übrigen Gemeinden aus dem Landkreis Göttingen liegen im Wahlkreis Göttingen I .

Vom Landkreis Goslar

Stadt Bad Harzburg

Stadt Braunlage

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

Stadt Goslar und das gemeindefreie Gebiet Harz (Landkreis Goslar)

Hier liegen die restlichen Gemeinden aus dem Landkreis Goslar im Wahlkreis Salzgitter – Wolfenbüttel.

Vom Landkreis Northeim

Stadt Bad Gandersheim

Stadt Dassel

Stadt Einbeck

Stadt Hardegsen

Kalefeld

Katlenburg-Lindau

Stadt Moringen

Flecken Nörten-Hardenberg

Stadt Northeim

Alle anderen Gemeinden aus dem Landkreis Northeim befinden sich im Wahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Goslar – Northeim – Göttingen II

2021 lag die Wahlbeteiligung im damaligen Wahlkreis Goslar – Northeim – Osterode bei 72,7 Prozent. Insgesamt waren 197.519 Personen zur Bundestagswahl zugelassen. Das war das finale Ergebnis der Erststimmen:

Frauke Heiligenstadt (SPD): 36,7 Prozent

Roy Kühne (CDU): 33,2 Prozent

Karo Otte (GRÜNE): 10,5 Prozent

Jens Kestner (AfD): 7,9 Prozent

Jan Schwede (FDP): 6,2 Prozent

Eva Brunnemann (DIE LINKE): 2,7 Prozent

Auch bei den Zweitstimmen lag die SPD vor den anderen Parteien:

SPD: 37,9 Prozent

CDU: 23,6 Prozent

GRÜNE: 12,0 Prozent

FDP: 10,0 Prozent

AfD: 8,3 Prozent

DIE LINKE: 3,0 Prozent

Sonstige: 5,2 Prozent