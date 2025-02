Wahlkreis Köln I: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Köln ist eine der größten Städte Deutschlands und in mehrere Wahlkreise unterteilt. Der Wahlkreis Köln I (Wahlkreis 92) umfasst den nördlichen und östlichen Teil, wo über 190.000 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger leben. Der städtisch geprägte Wahlkreis weist eine hohe Bevölkerungsdichte auf und ist durch seine vielfältige Wählerschaft geprägt.

Welche Partei wird in diesem Wahlkreis bei der Bundestagswahl 2025 die meisten Stimmen erhalten? Welcher Direktkandidat setzt sich gegen die Konkurrenz durch? Nach der Stimmauszählung werden hier die aktuellen Wahlergebnisse für den Wahlkreis Köln I veröffentlicht. Zudem gibt es einen Überblick über die Wahlkreiszusammensetzung und einen Rückblick auf die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021.

Wahlergebnisse für Köln I: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale in Köln I sind am 23. Februar 2025 bis 18 Uhr geöffnet. Der Wahltag fällt traditionell auf einen Sonntag. Alle Wählerinnen und Wähler hatten die Möglichkeit, ihre Stimme entweder direkt vor Ort oder bereits vorab per Briefwahl abzugeben. Nach dem Schließen der Wahllokale beginnt die Stimmauszählung, bei der zunächst die Stimmen aus der Urnenwahl und anschließend die Briefwahlstimmen ausgewertet werden. Nach der Auszählung finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Köln 1 im folgenden Datencenter.

Köln I: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 92?

Der Wahlkreis umfasst folgende Stadtteile der kreisfreien Stadt Köln:

Altstadt-Nord

Neustadt-Nord

Deutz

Porz (Bezirk 7)

Kalk (Bezirk 8)

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Köln I

Bei der letzten Bundestagswahl konnte Sanae Abdi (SPD) das Direktmandat mit 27,9 Prozent der Erststimmen gewinnen. Die Grünen, mit Lisa-Marie Friede als Kandidatin, lagen mit 23,9 Prozent nur knapp dahinter, während die CDU mit 22,6 Prozent ebenfalls ein hohes Ergebnis erzielte. Die Wahlbeteiligung lag bei 73,9 Prozent.

Das waren die Erststimmen-Ergebnisse aus dem Jahr 2025:

Sanae Abdi (SPD): 27,9 Prozent

Lisa-Marie Friede (GRÜNE): 23,9 Prozent

Karsten Möring (CDU): 22,6 Prozent

Reinhard Houben (FDP): 8,2 Prozent

Fabian Jacobi (AfD): 6,3 Prozent

Madeleine Eisfeld (DIE LINKE): 5,2 Prozent

Sonstige: 5,9 Prozent

Und so sahen 2021 die Zweitstimmen-Ergebnisse aus:

SPD: 26,4 Prozent

GRÜNE: 23,9 Prozent

CDU: 19,8 Prozent

FDP: 10,7 Prozent

AfD: 6,0 Prozent

DIE LINKE: 5,9 Prozent

Sonstige: 7,3 Prozent