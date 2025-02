Wahlkreis Köln III: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Köln ist nicht nur eine der größten Städte Deutschlands, sondern auch ein bedeutendes wirtschaftliches und kulturelles Zentrum. Die Metropole am Rhein ist bekannt für ihren Dom, den Karneval und ihre vielseitige Bevölkerung. Bei der Bundestagswahl 2025 am 23. Februar ist Köln in mehrere Wahlkreise aufgeteilt. Der Wahlkreis Köln III umfasst den nordwestlichen Teil der Stadt mit den linksrheinischen Stadtbezirken Ehrenfeld (Bezirk 4), Nippes (Bezirk 5) und Chorweiler (Bezirk 6).

Welche Parteien erhalten bei der Bundestagswahl 2025 die meisten Stimmen? Wer ist der erfolgreichste Direktkandidat? Nach der Stimmauszählung werden hier die aktuellen Wahlergebnisse für den Wahlkreis Köln III veröffentlicht.

Wahlergebnisse für Köln III: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Kölner Wahllokale sind am Sonntag, 23. Februar 2025, traditionell bis 18 Uhr geöffnet. Beim Wahlgang sollte die Wahlbenachrichtigung mitgenommen werden. Alle Wahlberechtigten hatten zudem die Möglichkeit, bereits vorab per Briefwahl ihre Stimmen abzugeben. Sobald die Wahllokale schließen, beginnt die Stimmauszählung. Wenn die abgeschlossen ist, finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Köln III im folgenden Datencenter.

Köln III: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 94?

Der 94. Wahlkreis in der Bundesrepublik umfasst folgende Stadtbezirke der rheinischen Stadt Köln:

Ehrenfeld (Bezirk 4)

Nippes (Bezirk 5)

Chorweiler (Bezirk 6)

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Köln III

Bei der Bundestagswahl 2021 gewann Rolf Mützenich (SPD) das Direktmandat mit 29,9 Prozent der Erststimmen. Die Grünen, vertreten durch Katharina Dröge, folgten mit 28,3 Prozent nur knapp dahinter. Die CDU erreichte mit 18,6 Prozent Platz drei.

Das waren die Erststimmen-Ergebnisse von 2021:

Rolf Mützenich (SPD): 29,9 Prozent

Katharina Dröge (GRÜNE): 28,3 Prozent

Gisela Manderla (CDU): 18,6 Prozent

Volker Görzel (FDP): 6,9 Prozent

Michael Weisenstein (DIE LINKE): 5,5 Prozent

Jochen Haug (AfD): 5,2 Prozent

Sonstige: 5,5 Prozent

Und so sahen 2021 die Zweitstimmen-Ergebnisse aus:

GRÜNE: 28,8 Prozent

SPD: 25,8 Prozent

CDU: 17,8 Prozent

FDP: 9,0 Prozent

DIE LINKE: 6,4 Prozent

AfD: 5,1 Prozent

Sonstige: 7,1 Prozent