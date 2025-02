Wahlkreis Märkisch-Oderland – Barnim II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am 23. Februar 2025 findet in Deutschland die nächste Bundestagswahl statt. Im Wahljahr 2025 treten insgesamt 29 Parteien mit ihren Kandidierenden an, um sich einen Platz im neuen Parlament zu sichern. Mit der Bundestagswahl 2025 tritt eine Wahlrechtsreform in Kraft: Die Erst- und Zweitstimmen bleiben dabei erhalten. Allerdings verkleinert sich dadurch der Bundestag.

Alle wichtigen Informationen zum Wahlkreis Märkisch-Oderland – Barnim II gibt es im weiteren Artikel. Nach der Auszählung finden Sie hier auch die Wahlergebnisse.

Wahlergebnisse für Märkisch-Oderland – Barnim II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Verteilung der Erst- und Zweitstimmen gibt am Ende Aufschluss über die Stärke der Parteien und ihrer Kandidierenden in der Region. Die Ergebnisse der Briefwahl und aus den Wahllokalen werden nach der Wahl ausgewertet und im folgenden Datencenter veröffentlicht. Nach der Auszählung finden Sie hier die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Märkisch-Oderland – Barnim II.

Märkisch-Oderland – Barnim II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 59?

Der Wahlkreis 59 umfasst den gesamten Landkreis Märkisch-Oderland sowie einige Gemeinden des Landkreises Barnim. Insgesamt leben hier mehr als 200.000 Wahlberechtigte, die über die politische Zukunft mitentscheiden.

Die Städte und Gemeinden im Wahlkreis 59 sind folgende:

Landkreis Märkisch-Oderland:

Altlandsberg

Bad Freienwalde (Oder)

Müncheberg

Seelow

Strausberg

Wriezen

Fredersdorf-Vogelsdorf

Hoppegarten

Letschin

Neuenhagen bei Berlin

Petershagen/Eggersdorf

Rüdersdorf bei Berlin

Bliesdorf

Neulewin

Neutrebbin

Oderaue

Prötzel

Reichenow-Möglin

Buckow (Märkische Schweiz)

Garzau-Garzin

Märkische Höhe

Oberbarnim

Rehfelde

Waldsieversdorf

Beiersdorf-Freudenberg

Falkenberg

Heckelberg-Brunow

Höhenland

Lebus

Podelzig

Reitwein

Treplin

Zeschdorf

Falkenhagen (Mark)

Fichtenhöhe

Gusow-Platkow

Lietzen

Lindendorf

Neuhardenberg

Vierlinden

Landkreis Barnim:

Ahrensfelde

Bernau bei Berlin

Panketal

Werneuchen

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Märkisch-Oderland – Barnim II

Bei der Bundestagswahl 2021 gewann Simona Koß von der SPD das Direktmandat mit 24,7 Prozent der Erststimmen. Direkt dahinter folgte Sabine Buder von der CDU. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,9 Prozent.

Hier folgen die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für Märkisch-Oderland – Barnim II.

Erststimmen:

Simona Koß (SPD): 24,7 Prozent

Sabine Buder (CDU): 23,4 Prozent

Lars Günther (AfD): 18,3 Prozent

Niels-Olaf Lüders (Die Linke): 12,5 Prozent

Mirko Dachroth (FDP): 7,0 Prozent

Kim Stattaus (Grüne): 6,7 Prozent

Sonstige: 7,3 Prozent

Zweitstimmen:

SPD: 27,9 Prozent

CDU: 15,1 Prozent

AfD: 18,2 Prozent

Die Linke: 10,3 Prozent

FDP: 8,6 Prozent

Grüne: 8,0 Prozent

Sonstige: 11,9 Prozent