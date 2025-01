Wahlkreis Werra-Meißner-Hersfeld-Rotenburg: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Nach dem Ende der Ampel-Koalition bestätigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Ende Dezember 2024 die Auflösung des Bundestages. Daher findet am 23. Februar die vorgezogene Bundestagswahl 2025 statt. Rund 59 Millionen Menschen sind laut Statistischem Bundesamt in Deutschland wahlberechtigt. Den Parteien bleibt durch die Neuwahl weniger Zeit für den Wahlkampf als ursprünglich vorgesehen. Der reguläre Wahltermin wäre im Herbst 2025 gewesen. Zudem gibt es eine Reform im Wahlrecht, welche zu einer Verschlankung der Sitze im Bundestag führt.

Einer der insgesamt 299 Wahlkreise in Deutschland ist der Wahlkreis Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg in Hessen. In diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl, die Ergebnisse nach der Auszählung im Datencenter, die Orte des Wahlkreises sowie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg.

Wahlergebnisse für Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Umfragen boten schon vor den ersten Hochrechnungen einen Eindruck über mögliche Wahlergebnisse. Das vorläufige Endergebnis wird am Wahlabend oder am nächsten Morgen veröffentlicht. Informationen darüber, welche Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 168 Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg die meisten Stimmen erhalten haben, finden Sie nach der Auszählung hier im Datencenter.

Für die Stimmabgabe im Wahllokal benötigen alle Bürgerinnen und Bürger Ihre Wahlbenachrichtigung, auf der auch die Anschrift des zuständigen Wahllokals vermerkt ist. Wer am Wahltag keine Zeit für einen Gang zur Wahlurne hat, der konnte auch im Vorfeld die Briefwahl beantragen und so wählen.

Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 168?

Der Wahlkreis 168 umfasst alle Orte des Landkreises Hersfeld-Rotenburg sowie des Werra-Meißner-Kreises. Er deckt damit die beiden nordhessischen Landkreise vollständig ab. Traditionell gilt der Wahlkreis als Hochburg der SPD. Das zeigen auch die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg

Bei der Bundestagswahl 2021 erhielt Michael Roth von der SPD im Wahlkreis „Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg“ die meisten Erststimmen mit 43,7 Prozent. Von den insgesamt 171.886 Wahlberechtigten gaben am 26. September 2021 rund 76,2 Prozent ihre Stimme ab.

Hier folgt die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

Michael Roth (SPD): 43,7 Prozent

Wilhelm Gebhardt (CDU): 26,8 Prozent

Gerhard Schenk (AfD): 11,0 Prozent

Awet Tesfaiesus (GRÜNE): 6,2 Prozent

Jorias Bach (FDP): 5,5 Prozent

Sabine Leidig (Die LINKE): 3,0 Prozent

Sonstige: 3,8 Prozent

Hier die Verteilung der Zweitstimmen im Überblick:

SPD: 37,7 Prozent

CDU: 21,6 Prozent

AfD: 11,5 Prozent

GRÜNE: 9,0 Prozent

FDP: 9,9 Prozent

Die LINKE: 3,5 Prozent

Sonstige: 6,8 Prozent