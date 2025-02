Erst viral, dann zur Wahl: So gelang der Linkspartei mit Social Media die Aufholjagd

Es war wahrscheinlich der Moment, der diesen Wahlkampf für die Linkspartei geprägt hat: Die Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek stellt sich ans Rednerpult im Bundestag, beugt sich nach vorn und schaut Friedrich Merz direkt an. Anschließend bricht es förmlich aus ihr heraus: „Aller politischen Differenzen zum Trotz hätte ich mir niemals vorstellen können, dass eine christlich-demokratische Partei, eine christlich-demokratische Partei, diesen Dammbruch vollzieht und mit Rechtsextremen paktiert“, ruft sie Merz zu. Ihre Stimme dabei: deutlich, wütend, emotional. Merz und seine CDU hatten zuvor mit der AfD gemeinsam abgestimmt. Für Reichinnek war das der sogenannte „Dammbruch“ und im Rückblick vielleicht auch der Moment, der der Linkspartei eine große Aufholjagd bescherte.

Das Video von Reichinneks Auftritt ging viral, allein 8,2 Millionen Aufrufe erzielte es bis heute auf Instagram, 7 Millionen Aufrufe waren es bei Tiktok. Dazu kommen noch unzählige Kopien und Weiterverbreitungen auf sämtlichen Social-Media-Plattformen. Und auch andere Zahlen lassen aufhorchen: Im vorläufigen Endergebnis kommt die Linkspartei auf 8,8 Prozent der Stimmen. Bei Jung- und Erstwählern wurde die Linke stärkste Kraft. Anfang des Jahres stand die Partei in Umfragen noch bei 3 Prozent. Eine Aufholjagd durch Social Media?

Social Media im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2025: So wichtig wie noch nie

Ganz so einfach lässt sich das nicht bestätigen, sagt Jörg Haßler von der LMU München. Zwar habe Social Media den Wahlkampf wie noch nie beeinflusst, doch ob nur daraus eine Wahlentscheidung erfolgt sei, sei schwierig abzuleiten. „Bei ​der ​Wahlkampfforschung ​läuft alles am Wahltag zusammen. Dann wirken TV-​Formate, ​Printjournalismus ​und auch Social ​Media gemeinsam auf das Wahlergebnis ein.“ So sei es schwierig, alleine die sozialen Medien für einen Wahlerfolg verantwortlich zu machen.

Haßler, der an der LMU eine ​Forschungsgruppe leitet, die sich mit der Mobilisierung der Wählerinnen und Wählern auch durch die sozialen Medien beschäftigt, blickt dabei auf die Erstwählerinnen und -wähler. Es sei schon ​auffällig, ​dass ​bei dieser Gruppe – wie auch bereits ​bei ​der ​Bundestagswahl ​2021 – ​​Parteien ​besonders erfolgreich waren, ​die in den sozialen Medien ​extrem ​viele ​Interaktionen und Videoaufrufe ​generiert ​haben. Laut Infratest dimap wählten 25 Prozent der 18- bis 24-Jährigen die Linke, 20 Prozent entschieden sich für die AfD. Den beiden Parteien spielt dabei auch der Algorithmus der Plattformen in die Karten. „Auf ​Social ​Media ​funktionieren Negativität ​und ​Emotionalisierung ​sehr gut“, erklärt Haßler.

Als Beispiel nennt der Experte das Thema ​Migration. ​Dieses lasse sich ​hervorragend ​mit ​Emotionalisierung ​und ​Negativität ​verbinden. ​Das kam ​der ​AfD ​entgegen. Als klassischen Gegenspieler der AfD hätten eigentlich die Grünen fungieren können: „Die ​haben ​aber ​im ​Wahlkampf deutlich ​gemacht, ​dass ​sie ​eine ​Wende ​in ​der ​Migrationspolitik ​mittragen ​wollen.“ Und ​so sei einzig ​die ​Linkspartei als Gegenspieler ​verblieben, sagt Haßler.

Wahlkampf auf Social Media: So erfolgreich waren die Parteien

​Der Erfolg von AfD und Linkspartei ist aber auch klarer Teil einer Social-Media-Strategie. Reichinek nutzt ihre Accounts schon lange aktiv und hat so eine langfristig hohe Reichweite aufgebaut. Inzwischen folgen ihr 500.000 Menschen auf Instagram und fast 600.000 auf Tiktok. Und auch die AfD setzt schon länger als andere Parteien auf soziale Medien. Über Jahre hat die Partei ein Influencer-Netzwerk aufgebaut. Beispielsweise lud die AfD zur „Konferenz der freien Medien“ Online-Aktivisten und Youtuber in den Bundestag ein.

Dieser Trend spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Sparta, ein Analyse-Tool der Universität der Bundeswehr in München, bietet die Möglichkeit, Social-Media-Entwicklungen zu untersuchen. Die Daten zeigen deutlich: Seit dem Bruch der Ampel Anfang November liegt die Linkspartei in den Aufrufzahlen auf Tiktok nur noch knapp hinter der AfD. Den beiden Parteien ist es besser als ihrer Konkurrenz gelungen, die sozialen Medien als klare Strategie zu begreifen. Die Union beispielsweise konnte im gleichen Zeitraum nur etwa halb so viele Aufrufzahlen wie die AfD verzeichnen.

Der Hype um Heidi Reichinnek schaffte es raus aus den sozialen Medien

Den Linken gelang es, mit Reichinnek das Potenzial des viralen Videos aus dem Bundestag auszuschöpfen. Das Video wirkte in den sozialen Medien, aber eben nicht nur dort. Die Rede ​wurde dank des Videos von vielen klassischen Medien ​aufgegriffen, es wurde darüber berichtet, die Linke wurde wieder sichtbar. „Social ​Media ​bestimmt auch, womit ​man sich im Alltag beschäftigt, worüber man sich in der Uni, am Arbeitsplatz oder am Stammtisch unterhält. Und ​da ​haben ​die ​Linkspartei ​und ​die ​AfD ​in ​diesem ​Wahlkampf ​durch Social Media wirklich ​für viel ​Gesprächsstoff ​gesorgt“, resümiert Haßler.

Plötzlich habe es bei ​der ​Linkspartei ​im ​Wählerpotenzial ​wieder ​Bewegung gegeben. „Diese ​Aufmerksamkeit, ​die ​dadurch ​erzeugt ​wurde, ​kann ​in ​so ​einem ​Wahlkampf ​für ​Rückenwind ​sorgen“, sagt der Experte. Ein Rückenwind, der der Linkspartei eine große Aufholjagd bescherte, und damit den Wiedereinzug in den Bundestag.