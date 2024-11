EU-Kommission verhängt Strafe von fast 800 Millionen Euro gegen Meta

Die Europäische Kommission hat eine Strafe in Höhe von knapp 800 Millionen Euro gegen den Internetkonzern Meta verhängt. Das Unternehmen „verstößt gegen die EU-Kartellvorschriften“, heißt es in einer Erklärung der EU-Kommission vom Donnerstagnachmittag. Meta habe seinen Online-Kleinanzeigendienst Facebook Marketplace mit seinem sozialen Netzwerk Facebook verknüpft habe und anderen Anbietern von Online-Kleinanzeigendiensten „unfaire Handelsbedingungen auferlegt“, so die Begründung.

