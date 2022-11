EU-Politik

vor 32 Min.

Wie die Jugend für mehr Mitspracherecht in Europa kämpft

Julia Neumann vom Kreisjugendring in Dachau präsentiert in der bayerischen Vertretung in Brüssel der Europa-Ministerin Melanie Huml das Projekt ihrer Gruppe: ein Demokratiemobil.

Plus Viele Jugendliche fordern mehr politisches Mitspracherecht. Wie laut dürfen und müssen sie sein, um gehört zu werden? Zu Besuch beim Bayerischen Tag der Jugend in Brüssel.

Von Marina Kraut, Marina Kraut, Victoria Schmitz Artikel anhören Shape

Gekommen sind sie, um die eigene Stimme zu erheben. Doch erst einmal muss die Gruppe junger Menschen zuhören. Vor dem mächtigen, schlossartigen Gebäude der Bayerischen Vertretung in Brüssel tritt Melanie Huml ( CSU), bayerische Ministerien für Europaangelegenheiten, vor sie. Ein freundliches Hallo, willkommen heißende Wort zum Bayerischen Tag der Jugend in Europa. Jugend dürfe laut und anders sein, um gehört zu werden, wird sie später sagen. Nur extrem, das müsse sie nicht sein. Sich festzukleben, und damit spielt Huml auf die durchaus laute "Letzte Generation" an, das sehe sie kritisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen