Erste Prognose: Union vorne, AfD zweitstärkste Kraft

Am 9. Juni findet in Deutschland die Europawahl statt. Aktuelle Prognosen, Hochrechnungen und Wahlergebnisse gibt es hier.

In diesem Jahr wird wieder ein neues Europaparlament gewählt. Die Europawahl findet vom 6. bis zum 9. Juni statt, die Termine unterscheiden sich von Land zu Land. In Deutschland findet die Wahl am Sonntag, dem 9. Juni statt. In diesem Artikel finden Sie aktuelle Prognosen, Hochrechnungen und – nach Auszählung aller Stimmen – die endgültigen Wahlergebnisse.

Europawahl 2024: Zeitpunkt der Ergebnisse in Deutschland

In Deutschland schließen die Wahllokale um 18 Uhr. Mit Prognosen ist gegen 18 Uhr zu rechnen. Erste Hochrechnungen werden gegen 18.30 Uhr erwartet. Gegen 23 Uhr gibt es Wahlergebnisse aus den einzelnen Bundesländern. Das vorläufige Endergebnis für Deutschland steht vermutlich gegen Mitternacht fest. Bei der letzten Europawahl im Jahr 2019 stand das vorläufige amtliche Endergebnis gegen 3 Uhr morgens fest

Europawahl 2024: Ergebnisse für Deutschland im Überblick

Sobald die Stimmen am Wahltag ausgezählt wurden, finden Sie die Ergebnisse für Deutschland bei der Europawahl 2024 in dieser Grafik. Zuvor werden aktuellen Prognosen angezeigt.

Europawahl 2024: Sitzverteilung im EU-Parlament für Deutschland

Hier finden Sie neue Sitzverteilung im EU-Parlament. Bis zum amtlichen Endergebnis werden aktuelle Prognosen und Hochrechnungen dargestellt.

Ergebnisse der einzelnen Bundesländer und Landkreise bei der Europawahl 2024

In dieser Karte sehen Sie nach der Auszählung der Stimmen die Ergebnisse der einzelnen Bundesländer.

Ergebnisse der Europawahl 2019 in Deutschland

Bei der letzten Europawahl im Jahr 2019 kam die CDU als stärkste Partei in Deutschland auf knapp 23 Prozent. Dahinter lagen die Grünen mit knapp 21 Prozent und die SPD mit knapp 16 Prozent. Das sind die Ergebnisse der Europawahl 2019 im Überblick:

CDU : 22,6 Prozent

: 22,6 Prozent Grüne: 20,5 Prozent

SPD : 15,8 Prozent

: 15,8 Prozent AfD : 11,0 Prozent

: 11,0 Prozent CSU : 6,3 Prozent

: 6,3 Prozent Die Linke : 5,5 Prozent

: 5,5 Prozent FDP : 5,4 Prozent

: 5,4 Prozent Freie Wähler : 2,2 Prozent

66 Millionen Menschen sind bei der Europawahl 2024 in Deutschland wahlberechtigt

Bei der Europawahl 2024 sind insgesamt rund 350 Millionen Menschen wahlberechtigt. Etwa 66 Millionen davon leben in Deutschland. Bei der Europawahl 2019 gab es in Deutschland rund 62 Millionen Wahlberechtigte. 61,4 Prozent von ihnen haben letztendlich ihre Stimme abgegeben. In diesem Jahr wurde in Deutschland das Wahlalter erstmals herabgesetzt, wodurch auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen. In Bayern sind nach Schätzungen des Bayerischen Landesamts für Statistik 10,4 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen.

Deutschland stellt 96 Abgeordnete im Europaparlament

Insgesamt werden 720 Mitglieder des Europäischen Parlaments gewählt – und damit 15 mehr als bei der letzten Wahl. Deutschland stellt mit 96 Sitzen die meisten EU-Abgeordneten. Der Grund dafür ist, dass Deutschland das bevölkerungsreichste Land der Europäischen Union ist. Es folgen Frankreich mit 81 Abgeordneten, Italien mit 76 und Spanien mit 61.

Bei der Europawahl wird nach dem Verhältniswahlsystem gewählt. Das bedeutet: Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Abgeordnete schickt sie ins Europäische Parlament. Anders als bei Bundestagswahlen hat jede Wählerin und jeder Wähler nur eine Stimme. Zudem gibt es bei der Europawahl keine Wahlkreise. Die Parteien reichen entweder Landeslisten oder eine gemeinsame Liste für alle deutschen Bundesländer ein.

Diese Parteien und Fraktionen sind im Europaparlament vertreten

Zur Wahl stehen bei der Europawahl nationale Parteien oder sonstige politische Vereinigungen. In Deutschland sind insgesamt 35 Parteien zugelassen. Sie schließen sich auf EU-Ebene zu Fraktionen zusammen. Im aktuellen Europaparlament sind diese sieben Fraktionen vertreten: