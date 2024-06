Europawahl 2024: Wann wird in den einzelnen Ländern gewählt?

Vom 6. bis zum 9. Juni findet die Europawahl 2024 statt. Hier finden Sie eine Übersicht über die Termine in den einzelnen Ländern.

Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union können dieses Jahr zum zehnten Mal das Europäische Parlament wählen. Die Europawahl findet vom 6. bis zum 9. Juni statt. Hier finden Sie einen Überblick über die Termine der einzelnen Länder und wann die Wahllokale öffnen und schließen.

Europawahl 2024: Termine in anderen Ländern

Die Europawahlen finden alle fünf Jahre und parallel in allen Mitgliedsstaaten der EU statt. Die Wahl erstreckt sich über mehrere Tage, damit die Traditionen aller wählenden Länder berücksichtigt werden können. Das sind die Termine in den anderen Ländern im Überblick:

Donnerstag, 6. Juni 2024:

Niederlande

Tschechien (bis Samstag)

Freitag, 7. Juni 2024:

Irland

Samstag, 8. Juni 2024:

Lettland

Malta

Slowakei

Sonntag, 9. Juni 2024:

Belgien

Bulgarien

Dänemark

Deutschland

Estland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Italien

Kroatien

Litauen

Luxemburg

Österreich

Polen

Portugal

Rumänien

Schweden

Slowenien

Spanien

Ungarn

Zypern .

Europawahl in Deutschland: Öffnungszeiten der Wahllokale

In Deutschland wird üblicherweise an einem Sonntag gewählt. Der Wahltermin der Europawahl 2024 fällt deshalb auf den 9. Juni. Zwischen 8 und 18 Uhr kann man in den Wahllokalen seine Stimme abgeben. Wählt man per Briefwahl, muss der Wahlbrief spätestens am Wahlsonntag bis 18 Uhr bei der zuständigen Stelle vorliegen.

Wahlalter bei Europawahl 2024 nicht einheitlich

Es gibt kein einheitliches europäisches Wahlrecht. Ab welchem Alter man wählen darf, hängt davon ab, in welchem Land man an der Europawahl teilnimmt. In Deutschland ist das Alter für die Wahlberechtigung erstmals von 18 auf 16 Jahre herabgesetzt worden. Auch in Belgien, auf Malta und in Österreich kann man bereits mit 16 Jahren wählen. In Griechenland können Jugendliche ab 17 Jahren ihre Stimme abgeben. In allen anderen Länder dürfen Bürgerinnen und Bürger erst ab 18 Jahren an der Wahl teilnehmen.