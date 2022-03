Gespräche mit Wladimir Putin: Jeder Versuch zählt

Herr Stifter, wenn Sie jetzt noch das runde Viereck oder den viereckigen Kreis des Kommentars mit Inhalt füllen könnten wäre es vielleicht möglich, Ihre Aussage politisch einzuordnen.

Was bringt z.B. reden, wenn sich das Gegenüber, also Putin angeblich nicht an Verabredetes hält? Oder hält man ihn doch für einen Gesprächspartner auf Augenhöhe, mit dem Vereinbarungen möglich sind. In der momentanen Verteufelung ist das halt wohl so nicht zu formulieren.

Besser ist es dann doch auf Worthülsen zu verzichten, statt erkalteten Wasserdampf abzulassen!



Antworten Melden Permalink