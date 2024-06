Langschläfer gesucht: Zwei Monate Bettruhe – für 18.000 Euro

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sucht Freiwillige für eine Studie. Das Jobprofil klingt simpel wie lukrativ: 60 Tage im Bett bleiben.

Es klingt verlockend. Zwei Monate im Bett liegen, das Essen gebracht bekommen, keinen Haushalt machen müssen – und dafür 18.000 Euro bekommen. Alles im Dienst der Wissenschaft. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sucht für eine Studie Freiwillige, die 60 Tage lang im Bett liegen. Dabei soll untersucht werden, wie sich ein Aufenthalt im Weltraum auf den menschlichen Körper auswirkt.

Die Nachfrage ist groß. Die Plätze für den ersten Studienzeitraum im Herbst sind bereits vergriffen, nun läuft die Bewerbungsphase für den zweiten. Die Voraussetzungen: Die Teilnehmenden müssen zwischen 24 und 55 sein, dürfen maximal 1,90 Meter groß sein und müssen Nichtraucher sein.

Die Teilnehmenden der Studie dürfen sich im Bett bewegen

Bettruhe bedeute nicht Bettlägerigkeit, stellt das DLR klar. Man dürfe sich im Bett bewegen, aber alle Aktivitäten seien auf das Bett beschränkt. Home Office im Bett? Kein Problem. Lesen oder mit Freunden telefonieren? Geht auch im Liegen. Selbst Sport ist bis zu einem gewissen Grad möglich. Vor einigen Jahren äußerte TV-Experte Mehmet Scholl bei einem Fußball-Länderspiel die Sorge, Angreifer Mario Gomez könnte sich angesichts seines geringen Bewegungsradius' wund gelegen haben.

Ansonsten bietet sich die Studie dafür an, mal durchzuschlafen – und die triste Nachrichtenlage für 60 Tage auszublenden. Im September, zum Start der Studie, sind Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. In allen drei Ländern ist die AfD dabei, stärkste Kraft zu werden. Womöglich kommt da dem einen oder anderen ein zweimonatiger Schlaf ganz recht.

