Nach Trumps Aussagen zu Grönland: Scholz erinnert an Unverletzlichkeit von Grenzen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat auf die wiederholten Äußerungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump, Grönland an die USA angliedern zu wollen, mit deutlichen Worten reagiert.

Der Sozialdemokrat erinnert den 78-Jährigen öffentlich an die Unverletzlichkeit von Grenzen: „Unverletzlichkeit der Grenzen gilt für jedes Land“, betonte der Kanzler in Berlin nach Beratungen mit europäischen Regierungschefs. Damit reagierte er auf Trumps anhaltendes Interesse an der größten Insel der Welt, die zum dänischen Königreich gehört.

Trump und die USA greifen nach Grönland: „Ob im Osten oder im Westen“

Scholz erläutert, dass diese Prinzipien unabhängig davon gelten würden, ob ein Land im Osten oder im Westen liegt. Trumps Aussagen bezüglich der im Nordatlantik liegenden größten Insel der Welt hatten international für Irritationen gesorgt.

