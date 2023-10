Nach massiven Raketenangriffen der Hamas auf Israel ist die internationale Betroffenheit groß. Hier lesen Sie die ersten Reaktionen.

Nach massiven Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen hat Israel das Land in Kriegsbereitschaft versetzt. Das Militär reagierte damit auf Überraschungsangriffe militanter Palästinenser mit Hunderten von Raketen sowie das Eindringen bewaffneter Kämpfer aus dem Gazastreifen nach Israel. Die ersten Reaktionen auf den Angriff:

Internationale Reaktionen auf den Angriff der Hamas auf Israel

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte in einer Videobotschaft aus dem Militärhauptquartier in Tel Aviv: "Bürger Israels, wir sind im Krieg."

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb auf der Plattform X (früher Twitter): "Es ist Terrorismus in seiner verabscheuungswürdigsten Form. Israel hat das Recht, sich gegen solche abscheulichen Angriffe zu verteidigen."

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock schrieb auf X: "Israel hat unsere volle Solidarität und das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Terror zu verteidigen."

Politiker verurteilen "wahllose Angriffe" auf Israel

Der britische Außenminister James Cleverly teilte auf X mit. "Das Vereinigte Königreich wird immer Israels Recht auf Selbstverteidigung unterstützen."

EU-Ratspräsident Charles Michel verurteilte auf X die "wahllosen Angriffe" gegen Israel und seine Bevölkerung. "Meine Gedanken sind bei allen Opfern."

Die Regierung Italiens verurteilte aufs Schärfste den "Terror und die anhaltende Gewalt gegen unschuldige Zivilisten", hieß es in einer Mitteilung des Amtssitzes von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. "Der Terror wird niemals die Oberhand gewinnen."

Der deutsche Botschafter Steffen Seibert auf X: "An alle Landsleute in Israel: Der Raketenbeschuss aus Gaza dauert an, es besteht insgesamt erhöhte Gefahr. Passen Sie auf sich auf!"

