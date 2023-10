Netanjahu nach Hamas-Angriff: "Bürger Israels, wir sind im Krieg"

Seit Samstagmorgen feuert die Hamas aus dem Gazastreifen Raketen auf Israel ab. Israel hat den Kriegszustand erklärt. Die aktuellen Entwicklungen.

Am Samstagmorgen hat die im Gazastreifen herrschende islamistische Terrororganisation Hamas den Beginn einer "Militäroperation" verkündet. Der Militärchef der Hamas, Mohammed Deif sagte, man wolle den "israelischen Verbrechen ein Ende setzen". Die israelische Armee hat daraufhin den Kriegszustand erklärt.

Was ist der aktuelle Stand in dem Konflikt? Wie reagiert Israel auf den Angriff? Und warum ist die Lage in dem Palästinensergebiet nun eskaliert? Hier gibt es einen Überblick.

Raketenangriffe der Hamas auf Israel: Das ist die aktuelle Lage

Am Samstagfrüh, 7. Oktober, hat die Hamas überraschend begonnen, unzählige Raketen vom Gazastreifen aus auf Israel abzufeuern. Laut dem Hamas-Militärchef soll es bisher rund 5000 Raketenabschüsse gegeben haben. Zwei Tote wurden bisher bestätigt. Darunter ist eine 60 Jahre alte Frau. Es werden jedoch deutlich mehr Todesopfer befürchtet. Verschiedene Krankenhäuser in Israel berichten von teils über 100 Verletzten, die sie aktuell behandeln.

Das ganze Ausmaß des Angriffs ist noch unklar. Berichte über von militanten Palästinensern entführten Israelis häufen sich. Verschiedene Videos und Fotos in den Sozialen Medien zeigen gewaltsame, blutige Kämpfe auf den Straßen, teilweise mit Toten. Die Geiselnahmen wurden bisher von israelischer Seite noch nicht offiziell bestätigt.

In verschiedenen israelischen Städten, darunter Tel Aviv und Jerusalem, herrscht Raketenalarm. Die Einwohner der südlichen und zentralen Landesteile Israels wurden aufgefordert, in sich bestimmten Bereichen in Schutz zu begeben.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, sind auch Mitglieder der Hamas auf Motorrädern in israelisches Gebiet eingedrungen. Es kursieren verschiedene Videos in den Sozialen Medien, die zeigen, wie militante Palästinenser durch israelische Gebiete patrouillieren. In Sderot, einer Stadt nahe der nördlichen Grenze des Gazastreifens, hat es einen Schusswechsel mit israelischen Einsatzkräften gegeben. Wie ein Lokalpolitiker der an der Mittelmeerküste liegenden Stadt Aschkelon berichtet, setzt die Hamas auch Drohnen ein.

Auch die palästinensische Miliz islamischer Dschihad ist nach eigenen Angaben an dem Angriff beteiligt.

Wie reagiert Israel auf die Angriffe der Hamas aus dem Gazastreifen?

Israel hat den Kriegszustand ausgerufen. Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant hat zudem die Mobilisierung von Reservisten genehmigt. Er erklärte: "Hamas hat heute Morgen einen großen Fehler gemacht." Die Operation trage den Namen "Eiserne Schwerter".

Ein Sprecher der israelischen Luftwaffe erklärte, dass nun Luftanschläge auf den Gazastreifen ausgeführt werden würden. 2500 Raketen sollen bisher auf Gaza abgeschossen worden sein. Verschiedene Augenzeugen berichten von Explosionen im Gaza-Streifen. Die Einwohner der Grenzregion in Israel wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Galant rief "eine außergewöhnliche Sicherheitssituation" im Umkreis von bis zu 80 Kilometern rund um den Gazastreifen aus.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat angekündigt, am Nachmittag in Tel Aviv das sogenannte Sicherheitskabinett zu dringenden Beratungen versammeln. Wenige Stunden nach dem Angriff meldete auch er sich persönlich in einer Videobotschaft aus dem Militärhauptquartier in Tel Aviv zu Wort und sagte: "Wir sind im Krieg und wir werden gewinnen."

Israel feiert zurzeit das jüdische Fest Simchat Tora zu Ehren der heiligen Schrift der Juden.

Krieg in Nahost: Warum hat die Hamas Israel angegriffen?

Die Lage in den Palästinensergebieten hatte sich zuletzt zugespitzt. Seit Donnerstag wurden vier Palästinenser bei eigenen Anschlägen oder Aufeinandertreffen mit der israelischen Armee getötet. Vergangen Monat gab es an der Grenze zum Gazastreifen verschiedene Proteste, die teils gewaltsam endeten. Als Reaktion auf die Vorfälle griff die israelische Luftwaffe Grenzeposten der Hamas im Gazastreifen an.

Im Gazastreifen leben rund zwei Millionen Menschen. Nach Angaben der UN sind die Lebensbedingungen dort sehr schlecht. Seit 2007 ist die Hamas, die von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft, dort an der Macht.