Kippt die Waffenruhe in Gaza? Wie „Phase zwei“ des Trump-Deals in Gefahr gerät

Mehrere Männer, die Augen verbunden, knien am Boden, umringt von Zuschauern, die jubeln und pfeifen. Maskierte Vermummte, einige davon mit dem Stirnband der Hamas, richten Kalashnikows auf die Knienden – und drücken ab. Die Aufnahmen dieser Szene aus dem Gazastreifen verbreiten sich seit Montag rasant in den sozialen Netzwerken. Gegenüber der New York Times bestätigte ein Hamas-Vertreter, dass es sich dabei um eine Hinrichtung von Gegnern der Gruppe handele.

Und die Männer in dem Video sind nicht die Einzigen, die der Hamas seit dem Inkrafttreten der Waffenruhe vergangenen Freitag zum Opfer gefallen sind. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters hatte die Gruppe allein von Freitag bis Montag mindestens 32 Angehörige einer angeblichen Bande in Gaza-Stadt umgebracht. Die Hamas lässt verbreiten, die Opfer hätten mit Israel kollaboriert. Es ist ein Vorwurf, der nicht nur in Gaza, sondern auch im Westjordanland oft mit der Ermordung des Beschuldigten endet – ohne Anklage, ohne Beweisführung.

Brutales Vorgehen der Hamas als Machtdemonstration

Mit Blick auf die mühsam ausgehandelte Waffenruhe lässt das brutale Vorgehen der Hamas nichts Gutes hoffen. „Die Hamas sendet damit mehrere Botschaften“, erklärt Guy Aviad, ein israelischer Hamas-Experte, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Damit signalisiert sie der eigenen Bevölkerung: Wir sind die Herrscher in Gaza, wir haben den Krieg überlebt, und wir bleiben. Die Botschaft nach außen lautet: Es gibt kein Gaza ohne die Hamas.“ Während die USA, Israel und arabische Staaten noch darüber diskutierten, wer den Gazastreifen langfristig regieren solle, „schafft die Hamas bereits Tatsachen.“

Der Friedensplan des US-Präsidenten Donald Trump sieht für Gaza eine technokratische Übergangsverwaltung vor, unter Beteiligung der Palästinensischen Autonomiebehörde – aber ohne die Hamas. Außerdem sieht der Plan die Entwaffnung der Gruppe vor.

Waffen gelten für Hamas als Lebensversicherung gegen Vergeltung aus eigenem Volk

Aviad hält das jedoch für unrealistisch. „Für die Hamas ist das eine rote Linie: Sie sieht sich als Widerstandsbewegung, die ihre Waffen zur Befreiung des Heimatlandes braucht.“ Dazu komme eine reale Bedrohung durch innere Feinde: „Nicht wenige in Gaza lehnen sie ab, wollen sich vielleicht sogar rächen, weil sie die Hamas verantwortlich machen für die Zerstörung, die der Krieg über Gaza gebracht hat. Die Hamas weiß: Würde sie auf ihre Waffen verzichten, fielen ihre Mitglieder Lynchmorden zum Opfer.“

Sollte die Hamas sich aber weigern, die Waffen niederzulegen, dürfte Israel kaum dazu bereit sein, seine Truppen aus dem Gazastreifen abzuziehen. Derzeit hält Israels Armee, die IDF, noch gut 50 Prozent des Territoriums entlang der Grenze zu Israel. Die zweite Phase des Trump-Plans sieht vor, dass eine internationale Friedenstruppe die IDF ersetzt. Doch noch ist unklar, welche Staaten dafür Soldaten beisteuern würden – insbesondere, wenn diese damit rechnen müssten, in Kämpfe mit der Hamas verwickelt zu werden. „Kein Land wird Soldaten schicken, damit sie in Gaza sterben“, ist Aviad überzeugt. „Wir sind noch sehr weit von Phase Zwei entfernt.“

Zumal die Hamas ihre Absicht bekräftigt, den Kampf gegen Israel fortzuführen. Am Donnerstag jährte sich zum ersten Mal der tödliche Schlag gegen den früheren Hamas-Anführer Yahya Sinwar, den Architekten der Massaker vom 7. Oktober. „Das Blut der gefallenen Führer stärkt den Weg des Widerstands für kommende Generationen“, schrieb die Hamas zu diesem Anlass in einer Verlautbarung. „Wir bekräftigen das Gelöbnis, ihrem Weg treu zu bleiben und ihre Opfer und ihren Einsatz zu ehren.“