Haushalt 2024: Ampel will Bereinigungssitzung verschieben

An diesem Donnerstag sollte die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses für den Etat 2024 stattfinden. Doch nun wackelt der Zeitplan für die Verabschiedung des Bundeshaushalts. Denn die Ampelkoalition will den Termin am Donnerstag absagen. Zunächst war die Ausschusssitzung vom Donnerstag vergangener Woche auf diese Woche verlegt worden. Ein entsprechendes Schreiben des Ausschusssekretariats lag der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vor.

Haushalt 2024: Bereinigungssitzung wird wohl wegen Urteil des Bundesverfassungsgerichts abgesagt

Hintergrund dieser Entscheidung ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Umschichtung der Mittel im Haushalt von 2021 für verfassungswidrig erklärte. Die Folge ist, dass eingeplante Kredite von 60 Milliarden Euro nicht für den Klimaschutz verwendet werden dürfen.

Wie Reuters berichtet, ließ der Ausschussvorsitzende Helge Braun (CDU) über das Ausschusssekretariat bei den Fraktionen abfragen, "ob Ihrerseits Einwände gegen eine Absage der morgigen Sitzung bestehen". Die endgültige Entscheidung über die Absage sei aber noch nicht gefallen.

Haushalt 2024 sollte eigentlich im Dezember verabschiedet werden

Ursprünglich sah der Plan der Ampelkoalition vor, dass der Budgetentwurf nach dem Beschluss im Haushaltsausschuss am 1. Dezember vom Plenum des Bundestags verabschiedet wird. Ohne eine Fristverkürzung im Bundesrat wäre damit ein Beschluss des Etats 2024 vor Jahresende nicht mehr möglich.

In der Koalition wurden die Stimmen zuletzt immer lauter, die Verschiebung befürworteten, um zunächst die gravierenden finanzpolitischen Fragen zu klären, die nun nach dem Urteil des Verfassungsgerichts offen sind. Für die FDP wäre es "kein Problem, wenn wir uns ein paar Wochen mehr Zeit nehmen, um alles gründlich zu prüfen und den Haushalt 2024 gemäß den neuen Vorgaben aufzustellen", sagte der Haushaltsexperte der FDP-Bundestagsfraktion, Christoph Meyer, laut dem Spiegel. (mit dpa)

