Wer soll das alles bezahlen?

Die Rekordwassermengen haben in vielen Gemeinden hohe Schäden angerichtet. Bevor es ans Aufräumen geht, sollten Betroffene die Zerstörungen dokumentieren. So geht man vor.

Die Gefahr durch das Hochwasser ist längst nicht vorbei. Doch mittlerweile werden die Schäden immer deutlicher. Was man zum Umgang mit den Versicherungen wissen muss und womit man beim Aufräumen beginnt:

Wer bezahlt für Hochwasserschäden am Haus?

Gerade bei älteren Policen gilt oft: Die Wohngebäudeversicherung zahlt nur bei Schaden durch Sturm, Blitz oder Hagel, aber nicht bei Hochwasser. Ähnlich ist es bei der Hausratversicherung. Sogenannte erweiterte Naturgefahren wie etwa Hochwasser und Starkregen werden dagegen von einer Elementarschadenversicherung abgedeckt. Neuere Verträge enthalten oft bereits einen entsprechenden Baustein. Nur dann bezahlt die Versicherung die Trockenlegung und übernimmt im Extremfall auch die Kosten für den Abriss und Wiederaufbau des Hauses, erklärt der Gesamtverband der Versicherer (GDV). Enthält der Vertrag der Hausratversicherung einen Paragrafen zum erweiterten Naturgefahrenschutz, sind die Reparaturkosten für das beschädigte Inventar abgedeckt und die Versicherung bezahlt den Wiederbeschaffungspreis, wenn das Hab und Gut komplett zerstört wurde.

Was müssen Betroffene zum Umgang mit der Versicherung wissen?

Der wichtigste Grundsatz ist: kein Risiko eingehen. Das heißt, Rettungsversuche, bei denen man sich selbst oder andere in Gefahr bringt, sind zu unterlassen. Rettungsdienste und Helfer haben in dieser Extremsituation ohnehin zu viel zu tun und sollten durch unüberlegte Handlungen nicht weiter belastet werden. Das heißt aber nicht, dass man nur zusehen soll, wenn das eigene Hab und Gut zerstört wird.

Halten Sie Schäden gering, rät der (GDV). Das heißt konkret, etwa defekte Fenster abzudichten oder herumliegende Gegenstände wie abgebrochene Äste, Dachziegel oder Dachrinnen zur Seite zu räumen. Anschließend kann man beginnen, entstandene Schäden zu dokumentieren, am besten mit Fotos und Videos. Diese fügt man der Schadensmeldung an den Versicherer bei. Aus der Meldung sollten am besten bereits Verluste und voraussichtliche Kosten hervorgehen. Das sollte zügig geschehen, entweder telefonisch oder über das Internet. Zerstörte oder beschädigte Gegenstände sollten erst nach Rücksprache mit der Versicherung entsorgt werden.

Wie beginnt man mit dem Aufräumen?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) rät dringend dazu, mit dem Abpumpen des Wassers erst zu beginnen, wenn sichergestellt ist, dass der Grundwasserspiegel ausreichend gesunken ist. Andernfalls kann die Bodenwanne des Hauses beschädigt werden. Wenn das Wasser abgepumpt ist, sollte auch der Schlamm zügig entfernt werden und mit dem Trocknen der Räume begonnen werden. Das begrenzt die Schäden und hält drohenden Schimmel fern. Dafür braucht es ein mobiles Heizgerät, das man sich ausleihen muss.

Elektrik, Heizöltanks und in besonderen Fällen auch die Baustatik sollten anschließend von Fachleuten geprüft werden. Das gleiche gilt für elektrische Geräte, die dem Wasser ausgesetzt waren. Im schlimmsten Fall droht sonst Lebensgefahr. Sollten Schadstoffe wie Farben, Lacke, Pflanzenschutzmittel, Benzin oder Öl freigesetzt worden sein, muss die Feuerwehr verständigt werden. Schmutzige, kaputte Möbel und verdorbene Lebensmittel dürfen nicht einfach im Hausmüll entsorgt, sondern müssen fachgerecht entsorgt werden, erklärt das BBK.

Obst, Gemüse oder Salat aus überschwemmten Gebieten sollten nicht mehr gegessen werden. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie mit Schadstoffen (zum Beispiel Öl) oder Bakterien verseucht sind. Sind Gärten oder Felder mit Öl oder Schadstoffen verunreinigt, sollte das Landratsamt oder das Amt für Landwirtschaft verständigt werden.

Wer bezahlt, wenn das Auto beim Hochwasser kaputtgegangen ist?

Viele konnten ihre Autos vor den Wassermassen nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen. Autobesitzer sind aber gegen Naturgefahren über die Kfz-Versicherung abgesichert. Schon die Teilkaskoversicherung bietet Schutz vor Sturm, Hagel und Blitz sowie vor Überschwemmung, erklärt der GDV. Ist der Wagen durch die Flut mitgerissen und komplett zerstört worden, zahle der Versicherer den Wiederbeschaffungswert oder bei neueren Autos je nach Vertrag sogar den Neupreis. Der Schadensfreiheitsrabatt wird hierbei nicht belastet. Bei einer Vollkaskoversicherung ist der Schutz ebenfalls inklusive.

Wie geht man vor, wenn das Auto unter Wasser stand?

Zunächst gilt: auf keinen Fall den Motor eines überschwemmten Fahrzeugs starten. Der Versicherer Allianz rät, zunächst das Wasser aus dem Fahrgastraum ablaufen zu lassen, Türen und den Kofferraum zu öffnen. Bei einigen Fahrzeugmodellen sind spezielle Auflochbohrungen vorhanden, Details findet man in der Betriebsanleitung. Im Anschluss sollten alle losen Innenteile wie Fußmatten oder Bezüge entfernt und an der Luft getrocknet werden. Trocknungsversuche im Auto selbst, etwa mit einem Fön, sollte man nicht starten. Das kann gefährlich werden. Wichtig auch: Die Innenverkleidung sollte nicht ausgebaut werden. Die Teile könnten sich beim Trocknen verziehen und dann nicht mehr eingebaut werden können. Die Batterie sollte von einer fachkundigen Person abgeklemmt werden. Aus hygienischen Gründen sollten bei allen Arbeiten Handschuhe getragen werden.

Gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen für Elektroautos?

Laut ADAC gelten für E-Autos grundsätzlich die gleichen Regeln. Alle Stecker und Kontakte sowie die Hochvoltbatterie sind wasserdicht. Wenn das Auto nicht über längere Zeit im Wasser stand, bestehe kein erhöhtes Stromschlagrisiko. Allerdings könnte bei einem längerem Untertauchen oder bei mechanischen Beschädigungen etwa durch Aufschwimmen des Fahrzeugs die Batterie in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Der ADAC empfiehlt daher das Einhalten eines Sicherheitsabstands von etwa einem Meter. Die Bergung sollte durch eine fachkundige Person erfolgen.