Früherer Liqui-Moly-Chef Prost: Ich muss noch mal leben, da bin ich Egoist

Plus Über Jahrzehnte hat der Bayer den Schmiermittel-Hersteller groß gemacht. Dann hat sich Prost für einen klaren Schnitt entschieden. Nun will er das Leben nur noch genießen.

Herr Prost, seit März vergangenen Jahres sind Sie Rentner. Von Ihrem Lebenswerk, dem Ulmer Schmiermittelhersteller Liqui Moly, hatten sie sich zuvor getrennt und die Firma an die Würth-Gruppe verkauft. Sie wirken maximal entschleunigt und optisch deutlich verändert.

Ernst Prost: Mir geht es sehr gut hier oben in Reit im Winkl mit Blick auf den Wilden und den Zahmen Kaiser. Da hinten ist schon Österreich. Von unten höre ich die Kühe vom Alois bimmeln. Haare und Bart habe ich mir länger wachsen lassen. Hier oben laufe ich mit Lederhose und Flipflops rum. Ich fröne der Freiheit und ich genieße die Faulheit. Ich pflege den Müßiggang. Das ist eine neue Epoche für mich. Es ist ein gezieltes und gewolltes fröhliches Verlottern.