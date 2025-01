In der Migrationsdebatte sucht Merz die Abgrenzung zur AfD

Nach scharfer Kritik an seiner Asylpolitik hat Unions-Spitzenkandidat Friedrich Merz den Eindruck zurückgewiesen, er wolle im Bundestag schärfere Migrationsregeln notfalls mithilfe der Alternative für Deutschland durchsetzen. „Mit der AfD haben und wollen wir keine Mehrheit“, sagte der CDU-Vorsitzende in seiner am Sonntag veröffentlichten „MerzMail“. Gleichzeitig warb er bei den anderen Parteien um Unterstützung: „Unsere Anträge richten sich an alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages, vor allem an die Abgeordneten der SPD, der Grünen und der FDP.“ Gemeint sind damit ein Fünf-Punkte-Plan für „sichere Grenzen und das Ende der illegalen Migration“ sowie ein weiterer Antrag, der sich für einen „Politikwechsel bei der Inneren Sicherheit“ einsetzt.

„Die AfD nutzt Probleme, Sorgen und Ängste, die durch die massenhafte illegale Migration entstanden sind, um Fremdenfeindlichkeit zu schüren und Verschwörungstheorien in Umlauf zu bringen“, heißt es im Fünf-Punkte-Plan, der unserer Redaktion vorliegt. Darin enthalten ist außerdem eine Formulierung, die auf den russlandfreundlichen, gleichzeitig europakritischen Kurs der AfD abzielt: Die Partei wolle, „dass Deutschland aus EU und Euro austritt und sich stattdessen Putins Eurasischer Wirtschaftsunion zuwendet“. Sie sei deshalb „kein Partner, sondern unser politischer Gegner“.

Die AfD ist empört und spricht von „Diffamierung“

Mit diesen Sätzen will Merz offenbar eine Zustimmung der AfD verhindern, und teilweise ging der Plan schon auf. Die AfD reagierte empört, Parteichef Tino Chrupalla sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Diffamierungen politischer Gegner in Anträgen des Deutschen Bundestages entsprechen nicht den guten parlamentarischen Standards.“ Ob Merz damit aber die Zustimmung der anderen Parteien gewinnt, ist ungewiss.

Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck forderte Merz zu Korrekturen auf. Noch sei unklar, ob dessen Forderungen „ein impulsives Rausplappern von irgendetwas“ gewesen seien. „Das wäre schlecht“, betonte der Wirtschaftsminister auf dem Grünen-Parteitag in Berlin, sagte jedoch gleichzeitig auch: „Aber es ist wieder einzuholen. Das kann man korrigieren.“ Dies müsse aber schnell geschehen, sagte Habeck mit Blick auf den Bundestag. Laut offiziellem Sitzungskalender ist im Parlament nur noch diese letzte Januarwoche als komplette Sitzungswoche eingeplant. Lediglich am 10. und 11. Februar soll es noch zwei Präsenztage geben.

Noch ist unklar, ob die Anträge der Union in die Tagesordnung des Bundestages aufgenommen werden

Neben der Zeitnot sprechen inhaltliche Vorbehalte der anderen Parteien gegen eine Zustimmung. So hält Merz daran fest, nationales Recht den Vorrang vor europäischen Regeln einzuräumen. Er zitiert dazu den ehemaligen Verfassungsgerichts-Präsidenten Hans-Jürgen Papier, der einen solchen Vorrang „in der gegenwärtigen Lage nicht nur für möglich, sondern für geboten“ halte. Kanzler Olaf Scholz sagte am Samstag auf mehreren Wahlveranstaltungen hingegen, die Pläne seien mit Grundgesetz und europäischen Verträgen nicht vereinbar. Es wird erwartet, dass sich der SPD-Spitzenkandidat am Mittwoch im Rahmen einer Regierungserklärung weiter äußert. In ihrem Fünf-Punkte-Plan fordern CDU/CSU unter anderem „dauerhafte Grenzkontrollen“ und die unmittelbare Verhaftung von Menschen, „die keine gültigen Einreisedokumente besitzen und die nicht unter die europäische Freizügigkeit fallen“.

Am Wochenende war noch unklar, ob die Anträge der Union in die Tagesordnung aufgenommen werden. Selbst wenn es zu einer Beratung im Bundestag und gar zu einem Beschluss kommen würde, wäre das so kurz vor dem Ende der Legislaturperiode lediglich ein politisches Signal ohne praktische Folgen.