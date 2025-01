Merz lässt Söder im Regen stehen – der CSU-Chef kontert trocken

Ein Besuch in der Höhle des bayerischen Löwen ist für CDU-Vorsitzende seit jeher mit Risiken verbunden. Man weiß nie so ganz genau, was einen dort erwartet. Für Friedrich Merz sollte der Ausflug zum Treffen der CSU-Bundestagsabgeordneten in Kloster Seeon allerdings drehbuchgemäß ein Heimspiel werden. Schließlich ist der Mann Kanzlerkandidat der Union und ein paar Wochen vor der Wahl ist kein idealer Zeitpunkt für Befindlichkeiten zwischen den Schwesterparteien. Aber wie das so läuft mit dem Drehbuch, irgendwas ist ja immer. Und erst mal lässt der CDU-Vorsitzende seine Gastgeber im Regen stehen.

Dobrindt und Söder stehen im Regen — und warten

Da warten Markus Söder und Alexander Dobrindt also im grauen Nasskalt des Mittwochmorgens mit ihren Schirmen — und werden langsam unruhig. Merz ist längst vorgefahren, bleibt aber minutenlang im warmen Auto sitzen. Zufall? Ein wichtiges Telefonat? Oder doch eher eine kleine Machtdemonstration, wer hier der Boss ist? Als der CDU-Chef dann endlich auftaucht, fragt er mit gespielter Empörung: „Was ist denn mit dem weiß-blauen Himmel?“ Bisher sei das Wetter eigentlich ganz schön gewesen, kontert Söder trocken — und schon steht es wieder unentschieden.

Was hier etwas unterkühlt beginnt, soll eigentlich der Start in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes werden. Doch bei aller demonstrierter Einigkeit zwischen Kanzlerkandidat und Beinahe-Kanzlerkandidat treten schon hier deutliche Unterschiede zutage. Söder und seine Leute produzieren seit Weihnachten Schlagzeilen im Akkord, während Merz gedanklich noch im Auto zu sitzen scheint. Zur Erinnerung: Söder hatte Armin Laschet einst ermahnt, man werde nicht „im Schlafwagen“ ins Kanzleramt fahren.

Bei der Mütterrente sind sich CDU und CSU nicht einig

Immerhin: Inhaltlich sind sich CDU und CSU tatsächlich nahe wie lange nicht. Vorbei die Zeiten, in denen man sich intern mehr zoffte als mit den politischen Konkurrenten. Wirtschaft, Migration, Sicherheit — das sind die Themen, mit denen die Union punkten will. Zwar löste die neue CSU-Forderung zur Mütterrente Irritationen aus: „Die schwerste strukturelle Wirtschaftskrise der Bundesrepublik ist keine Zeit für Sozialgeschenke“, kritisierte der CDU-Wirtschaftsrat im Gespräch mit unserer Redaktion und verwies auf die schwierige Haushaltslage. Aber das sind im Vergleich zu früheren Streitigkeiten Peanuts. Viel problematischer: Merz selbst zieht nicht wirklich. Seine Popularitätswerte bleiben mies, in den Studien von Meinungsforschern kommt die Union trotz des chaotischen Ampel-Scheiterns nicht vom Fleck. Am Mittwoch sorgte eine neue YouGov-Umfrage für weitere Unruhe im Kloster, die CDU und CSU sogar unter 30 Prozent sieht.

Der Kanzlerkandidat sagt, Deutschland werde derzeit „unter Wert regiert“, kommt aber auch in Seeon einfach nicht in die Offensive. Und in Bayern wird man langsam ungeduldig. Von den CSU-Abgeordneten wird er zwar mit frenetischem Applaus empfangen — exakt eine Minute lang. Aber entscheidend ist ja immer, was hinter den Kulissen geredet wird. Anders als im epochal vermasselten Wahlkampf mit Laschet 2021, lassen sich die CSU-Leute hier nicht zu verbalen Boshaftigkeiten hinreißen. Aber ohne Frage erwarten sie mehr Präsenz von Merz. Erst recht jetzt, da der Rechtsruck in Österreich, die Kampagne von Elon Musk für die AfD und immer neue beunruhigende Wortbeiträge von Donald Trump einen Vorgeschmack darauf geben, was da alles über der nächsten Regierung hereinzubrechen droht.

Und dann ist da ja auch noch die Sache mit den möglichen Koalitionen. Hier scheinen sich Söder und Merz auf eine gewagte Arbeitsteilung verständigt zu haben. Die CSU knallt die Tür für eine Zusammenarbeit mit den Grünen bei jeder Gelegenheit lautstark zu, ehe die CDU sie dann wieder einen Spalt breit aufmacht. Dahinter stecken zwei Denkschulen: Für Söder und Dobrindt steht fest, dass schon der Hauch eines Verdachts, man könnte nach der Wahl gemeinsame Sache mit den Grünen machen, viele potenzielle Wählerinnen und Wähler abschreckt. Im Merz-Lager wiederum fürchtet man, sich in Koalitionsverhandlungen mit der SPD erpressbar zu machen, wenn man Schwarz-Grün nicht zumindest als Notausgang im Spiel hält. Ausgestanden ist die Sache nicht. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, den man in der CSU hinter vorgehaltener Hand despektierlich „Genosse Günther“ nennt, hat Söder gerade erst empfohlen, „einfach den Mund zu halten“, anstatt ständig eine schwarz-grüne „Scheindebatte“ mit sich selbst zu führen. Söder keilte sofort zurück. Und Merz will auch in Seeon keine Koalition ausschließen, hat der CSU aber immerhin ein kleines Geschenk mitgebracht, indem er ungefragt erklärt, sein „innerer Abstand“ zu Robert Habeck und den Grünen sei in den vergangenen Tagen noch einmal „ein gehöriges Stück größer geworden“, nachdem er sich intensiv mit der wirtschaftlichen Lage des Landes den dafür Verantwortlichen dafür beschäftigt habe.

Gewagte Doppelstrategie im Umgang mit den Grünen

So oder so: Mit ihrer Doppelstrategie bewegt sich die Union auf oblatendünnem Eis und mindestens einmal wäre der Kanzlerkandidat schon um ein Haar eingebrochen. Als Merz vor einigen Wochen in einer Talkshow andeutete, Habeck könne unter Umständen auch unter ihm als Kanzler Minister bleiben, grätschte ihn die CSU humorlos ab, wie einst Stefan Effenberg einen Gegenspieler, der ihm zu frech geworden war. Das eigentlich Interessante daran: Merz ließ es geschehen. Er weiß seit dem Laschet-Debakel, wie wichtig Stimmung und Stimmen in Bayern sind, wenn man die Wahl gewinnen will. Die CSU wird einen Löwenanteil zum Wahlergebnis beitragen, liegt in Umfragen meilenweit vor seiner CDU. Und so weiß er auch, dass er hier in der Höhle des CSU-Löwen gute Miene machen muss, auch ohne weiß-blauen Himmel.