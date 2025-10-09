Bürgergeld weg, aber keine Einigung beim Verbrenner-Aus: Was Union und SPD beschlossen haben

Keine Nachtsitzungen mehr – die schwarz-rote Koalition hat sich geschworen, was sich davor auch die Ampelkoalition geschworen hatte. Kompromisse sollten nicht wie unter Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) durch Erschöpfung zustande kommen, sondern durch kluge Entscheidungen bei wachem Kopf. Doch wie die Vorgänger muss auch das Regierungsbündnis von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bis weit nach Mitternacht tagen, weil die inhaltlichen Differenzen groß sind.

Von einer „Marathonsitzung“ sprach Markus Söder. Inklusive der Vorgespräche saßen die Spitzen von CDU, CSU und SPD zehn Stunden im Kanzleramt zusammen. Ein Schwerpunkt war – wieder einmal, muss man sagen – der Sozialstaat. Die Regierungsparteien waren sich lange uneinig, wie die im Koalitionsvertrag versprochene „neue Grundsicherung“ aussehen soll. Doch die Zeit drängt: Noch im Oktober will Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas einen Gesetzentwurf zur Reform des Bürgergeldes in das Kabinett einbringen.

„Es wird die neue Grundsicherung geben“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am Morgen nach dem Koalitionsausschuss. „Das Thema Bürgergeld wird der Vergangenheit angehören“. Erstmals erklärt der Kanzler das auch konkret. Vor allem bei den Sanktionen setzt die Koalition an. Wer einen ersten Termin mit dem Jobcenter versäumt, erhält zwar noch eine zweite Chance. Erscheint der Leistungsempfänger aber auch nicht zur zweiten Sitzung, werden die Hilfen um 30 Prozent für drei Monate gekürzt. Wird auch der dritte Termin versäumt, können die Gelder ganz gestrichen werden. „Wer nicht mitmacht, wird es schwer haben“, sagte Arbeitsministerin Bas. „Wir verschärfen die Sanktionen bis an die Grenze dessen, was verfassungsrechtlich zulässig ist.“ Der Referentenentwurf, den das Ministerium bereits ausgearbeitet hat, soll entsprechend nachgebessert werden.

Leicht haben es sich Union und SPD aber offenbar nicht gemacht

Im Rahmen des Koalitionsausschusses treffen sich die Spitzen von Union und SPD regelmäßig, um über die kommenden Vorhaben der Regierung und vor allem über Streitthemen zu sprechen. Zuletzt traten sie Anfang September zusammen. Auch damals war das Bürgergeld bereits Thema. Und wie schon im September war es dem Bundeskanzler auch am Donnerstag wichtig, seine gute Beziehung zu Bärbel Bas zu betonen. Von einer „wirklich ausgesprochen guten Atmosphäre“ sprach Friedrich Merz. Er habe schon im Vorfeld des Treffens mit der Ministerin zu Mittag gegessen – im September verkündeten beide noch, sie hätten am Vorabend des Ausschusses gemeinsam Bier getrunken. Auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und die SPD-Vorsitzende hätten sich verständigt, sagte Merz am Donnerstag. Linnemann gilt als besonders scharfer Gegner des von der SPD eingeführten Bürgergelds.

Leicht haben es sich Union und SPD aber offenbar nicht gemacht. Bilder des ZDF, gefilmt durch die Fenster des Kanzleramts, zeigten den bayerischen Ministerpräsidenten in der Nacht wild gestikulierend am Tisch mit dem Kanzler. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche schweigend daneben. „Es war auch eine ernste Stimmung, weil wir auch ernste Zeiten haben“, sagte Söder.

Ein Grund für die angeregte Debatte könnte der sogenannte Autogipfel sein, der am Donnerstag ansteht. Gemeinsam mit Konzernchefs und Gewerkschaften will die Regierung Unterstützung für die angeschlagene deutsche Leitbranche beschließen. Dem stand und steht die Uneinigkeit über das Verbrennerverbot entgegen. Es verbietet ab 2035 europaweit den Verkauf neuer Autos mit Benzin- oder Dieselmotor. Die Hersteller wollen das Verbot mehrheitlich kippen, die Union will das auch, nur die SPD wollte das nicht. Dennoch näherten sich die Parteien an. Ein endgültiger Beschluss stand am Donnerstag aber nicht. Die Entscheidung wird vorerst vertagt, den Autogipfel will man abwarten, hieß es. Immerhin eine drei Milliarden Euro schwere Förderung für den Kauf von Elektro-Autos beschlossen, die Menschen mit kleinem und mittleren Einkommen zugutekommen soll.

Eine Einigung gab es auch mit Blick auf Verkehrsprojekt

Weitere Beschlüsse gab es dafür bei der Rente. Schon am kommenden Mittwoch soll die sogenannte Aktivrente im Kabinett beschlossen werden. Damit können Rentnerinnen und Rentner im Alter 2000 Euro im Monat dazuverdienen und das steuerfrei. Ab Januar 2026 soll das möglich sein.

Eine Einigung gab es auch mit Blick auf Verkehrsprojekte, deren Bau wegen der angespannten Haushaltslage unklar war. „Alles, was baureif ist, wird auch gebaut“, heißt es nun im Beschlusspapier des Koalitionsausschusses. „Angesichts der enormen haushalterischen Herausforderungen ist es zentral, vorrangige Verkehrsprojekte zu identifizieren und zu priorisieren. Für neue Straßen sollen bis 2029 außerdem drei Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stehen. Außerdem soll ein „Infrastruktur-Zukunftsgesetz“ bis Dezember 2025 im Kabinett beschlossen werden. Davon erhofft sich die Regierung eine deutliche Verbesserung und Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren.