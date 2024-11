Platzt jetzt die Koalition?

Es kommt selten vor, dass sich Frühnebel in der Hauptstadt lange hält. Am Tag der Entscheidungen war es so weit: Eine graue Suppe begleitete sowohl den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl als auch das Ringen um den Fortbestand der Koalition. Ersteres war erstaunlich schnell bereits am Vormittag klar: Es wird einen neuen Regierungschef in Washington geben. Ob sich in Berlin Olaf Scholz im Kanzleramt halten kann, ist hingegen weiter offen. Nach einer Reihe von Vier- und Sechs-Augengesprächen den Tag über stand am Abend das Treffen des Koalitionsausschusses auf dem Plan.

Der Nebel über Berlin hatte Symbolkraft. Bei der Frage, ob die Ampel über den Koalitionsausschuss hinaus Bestand haben würde, konnten selbst die Spitzenkräfte von SPD, Grünen und FDP nur im Trüben fischen. „Ich wünsche mir, dass alle jetzt parteitaktische Überlegungen über Bord werfen, dass man sich auch im Koalitionsausschuss heute Abend in die Augen guckt, dass man sich noch mal klarmacht, welche Verantwortung man jetzt trägt“, sagte SPD-Chef Lars Klingbeil in der ARD und gab damit seiner Hoffnung Ausdruck, dass unter dem Eindruck des Politikwechsels in den USA nicht auch noch die Bundesregierung auseinandergehen und damit das Gefühl der Unsicherheit erhöhen werde.

Anton Hofreiter mahnt Verantwortung an

Die Opposition argumentierte in die Gegenrichtung. Nach der Wahl von Donald Trump zum neuen Präsidenten brauche es eine starke deutsche Regierung – die aber sei die Ampel schon lange nicht mehr. Neuwahlen seien der einzige Ausweg, argumentierten Spitzenpolitiker wie Norbert Röttgen, Jens Spahn (beide CDU) oder CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter suchte den Mittelweg. „Die Zeit, in der man aus parteiegoistischen Gründen Spielchen spielen konnte, ist endgültig vorbei, die zum Teil unwürdigen Streitereien müssen aufhören“, mahnte er auch mit Blick auf die Opposition.

Beobachter erwarteten am Mittwoch eine lange Sitzung des Koalitionsausschusses, der aus den Spitzen der drei Parteien besteht. Ob es das Regierungsbündnis nach dem Treffen noch geben würde, konnte niemand wirklich einschätzen. Scholz und sein Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) versuchten alles, um Finanzminister Christian Lindner (FDP) an Bord zu halten. Habeck legte als Geste des guten Willens die zehn Milliarden Euro Zuschuss für die geplante, aber verschobene Intel-Chipfabrik auf den Tisch. Das Geld kann die Koalition für das Stopfen der Haushaltslöcher einsetzen.

Kanzler Olaf Scholz im Rettungsmodus

Der Kanzler hatte schon am Montag in den Rettungsmodus geschaltet: Das Ampel-Trio gab sich seitdem täglich die Klinke in die Hand und lotete die Chancen für einen Fortbestand aus. Einer der großen Knackpunkte dabei war der Bundeshaushalt für 2025. Eigentlich hatte die Regierung den schon zur Beratung an das Parlament übergeben. Doch nun holte sie ihn wieder zurück und das hatte mit dem noch bestehenden Milliardenloch, vor allem aber mit dem zweiten großen Knackpunkt zu tun: Den FDP-Vorstellungen zur künftigen Wirtschaftspolitik, gebündelt im sogenannten Lindner-Papier mit dem Titel „Wirtschaftswende Deutschland“. Der Finanzausschuss des Bundestages befasste sich am Vormittag damit und dabei wurde deutlich, dass eine Ampel-Einigung grundsätzlich möglich ist, wenn denn alle Seiten aufeinander zugehen.

So hieß es vonseiten der SPD-Fraktion, dass man einige Punkte in dem Papier teile, beispielsweise die Notwendigkeit der Steigerung öffentlicher Investitionen. Es gebe Vorschläge, die die Koalition umsetzen könne. Die Grünen verwiesen noch einmal auf die Intel-Milliarden. Damit wäre eine weitere Lindner-Forderung erfüllt. Der FDP wiederum müsste sich beim Thema Klimaschutz bewegen. Den zu reduzieren, wie von ihm gefordert, ist mit den Grünen nicht zu machen.

Frisches Geld über die EIB

Ein Kabinettsbeschluss nahm am Vormittag weiteren Druck aus dem Kessel. Die Regierung stimmte dem Wunsch der Europäischen Investitionsbank zur Steigerung ihres Ausleihvolumens zu. Derzeit ist die Darlehensvergabe der Bank auf 250 Prozent ihres Eigenkapitals begrenzt. Künftig sollen es 290 Prozent sein. Die Bank kann also mehr Geld verleihen, ohne das Eigenkapital zu erhöhen. Deutschland profitierte zuletzt beim Windkraftausbau von EIB-Mitteln.

Habeck zeigte sich vor dem Treffen denn auch eher optimistisch. „Es ist jetzt die Zeit für Staatsverantwortung. In dieser Situation muss Deutschland voll handlungsfähig sein“, erklärte er. Christian Lindner wertete den Wahlsieg Trumps als Auftrag für die Ampel. Diese müsse jetzt dringlicher denn je ihre „wirtschafts- und sicherheitspolitischen Hausaufgaben erledigen“.