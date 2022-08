Der Bund muss eine Feuerstaffel aufbauen

Kommt es an mehreren Stellen in Deutschland zu schweren Waldbränden, fehlen Löschflugzeuge. Der Aufbau einer Einheit für das Land ist Aufgabe von Armee oder Bundespolizei.

Der Klimawandel sorgt dafür, dass das Waldbrandrisiko in Deutschland deutlich gestiegen ist. Vor allem der Osten ist betroffen, aber auch der Süden. Brennt der Wald an mehreren Orten gleichzeitig, wie jetzt in Sachsen und Berlin, fehlt es hierzulande an schwerer Technik, wie Löschhubschraubern und -flugzeugen. Zwar sind die Länder für die Bekämpfung von Naturkatastrophen zuständig, aber an dieser Stelle ist der Bund gefordert. Bei Bundeswehr oder Bundespolizei muss eine Flugstaffel für das Löschen von Waldbränden aufgebaut werden.

In Europa werden auch künftig im Sommer Wälder brennen

Das ist nicht nur sinnvoll und notwendig für den besseren Schutz der heimischen Wälder, sondern auch für die Solidarität in Europa. Es wird leider die Regel werden, dass in Europa im Sommer die Wälder brennen. Schwer betroffene Länder brauchen dann die Hilfe ihrer europäischen Partner. Eine gut trainierte, ordentlich ausgerüstete Staffel kann verlässlich eingesetzt werden, wenn es in Spanien, Italien, Griechenland oder der Türkei brennt. Die deutsche Armeeführung sollte außerdem beginnen, die Truppe für den Kampf gegen die Flammen auszustatten und auszubilden. Schon heute kommen Soldaten bei Waldbränden zum Einsatz, in den kommenden Jahren wird das häufiger nötig werden. Deutschland muss sich rüsten.

