Verteidigungsminister Pistorius ist Profi, aber kein Kenner der Bundeswehr

FDP-Chef Lindner hat das erste "Grußwort" an Pistorius gerichtet, um zu unterstreichen, dass dieser jetzt auch zur Regierungselite

gehört wie er selbst. Wie sich Lindner immer wieder in Szene zu setzen versucht, um von der Schwäche seiner FDP ( 5-6 % ) abzu-

lenken. Einmal ist es seine extravagante Hochzeit, ein andermal sind es "Grußworte" an seine Bank und jetzt an Kollegen. Dieses

Geltungsbedürfnis !

Politiker der Union sehen die Berufung von Pistorius zum Teil kritisch, bevor er überhaupt mit seiner Arbeit begonnen hat. Die Union

hat halt kein einziges Amt mehr : Bundespräsident, Bundeskanzler, Bundestagspräsidentin. Dies alles verloren zu haben, können

einige in der Union und Frau Agnes Strack-Zimmermann ( FDP ), die sich in den Talkshows regelmäßig in den Vordergrund schiebt und die es auch gerne geworden wäre, kaum verschmerzen.

