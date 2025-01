Die elektronische Patientenakte ist ein Segen für die Patienten

Aus Patientensicht ist es ein Skandal, dass es im deutschen Gesundheitssystem zugeht wie tief im letzten Jahrhundert: Wer als Notfall im Krankenhaus landet, benommen oder gar bewusstlos, gilt für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte oft als unbekanntes Rätsel, wenn sie die Krankengeschichte ihres Gegenübers nicht kennen.

Sämtliche Patientendaten liegen digital schon jetzt vor

Dabei liegen sämtliche Daten längst digital vor: auf Computern von Hausarztpraxen, in den Abrechnungssystemen der Krankenkassen, als Befunde in Facharztpraxen und von Computer-CTs. Doch weil diese Daten weder vernetzt noch abrufbar sind, sondern oft noch immer per Fax übermittelt werden, müssen Mediziner ausgerechnet im akuten Notfall oft bei Null anfangen, kennen Medikamentenunverträglichkeiten oder bisherige Therapieversuche nicht.

Der Widerspruch gegen die elektronische Patientenakte ist ein Gesundheitsrisiko

Die digitale Patientenakte ist deshalb ein überfälliger Segen für die Patienten. In Dänemark, Skandinavien oder Großbritannien ist sie teils seit Jahrzehnten bewährte Praxis. Deutschland leidet dagegen immer stärker unter seiner Überdosis Datenschutz. Das lähmt und verteuert nicht nur das Gesundheitssystem, sondern schadet auch dem Patientenwohl. Es ist das Recht eines jeden, der elektronischen Akte zu widersprechen. Doch das konkrete Risiko für die eigene Gesundheit ist um ein Vielfaches höher, als die theoretische Gefahr eines Datenmissbrauchs.