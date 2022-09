Hamburg

04:00 Uhr

Daten, Pech und Pannen: Die Digitalisierung des Gesundheitswesens

Plus Seit Jahrzehnten kommt die Digitalisierung des Gesundheitssystems nicht voran. Experten beklagen Pfusch auf Kosten der Patienten und Beitragszahler. Deutschland verliert den Anschluss in der medizinischen Forschung.

Von Michael Pohl

Wer dieser Tage krank zum Arzt geht, dem kann es passieren, dass er am Ende statt dem gewohnten kleinen rosa Zettel im Postkartenformat gleich mehrere große Seiten im DIN-A4-Format als Rezept mitbekommt. Auf den Ausdrucken stehen die verschriebenen Medikamente samt sogenannten „QR-Codes“: eine Art grafischer, fälschungssicherer Computerfingerabdruck zum Einscannen in der Apotheke wie an der Supermarktkasse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

