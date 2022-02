Die Innenministerin muss verhindern, dass Terroristen nach Deutschland kommen

Die neue Innenministerin gerät mit ihrem liberalen Kurs in der Migrationspolitik unter Druck – auch in der Koalition beginnt es zu knirschen

Die ersten Abfuhren hat Nancy Faeser sich bereits abgeholt. Der Versuch der neuen Innenministerin, mit anderen europäischen Ländern eine Koalition der Willigen zu schmieden, um die legale Einwanderung zu erleichtern und die illegale zu erschweren, stößt in den anderen Hauptstädten bislang auf wenig Begeisterung. Die Sorge, dass sich die Ereignisse von 2015 wiederholen und bald niemand mehr weiß, wer denn zu Recht gekommen ist und wer nicht, sitzt tief in EU-Europa. Wo sich Tore öffnen, sind die Schleuser erfahrungsgemäß schnell zur Stelle.

Zu liberal ist Deutschlands Haltung vielen anderen Ländern

Einfach mal rasch die europäische Einwanderungspolitik neu ordnen: Daran ist auch schon Angela Merkel krachend gescheitert. Zu liberal ist Deutschlands Haltung vielen anderen Ländern hier, zu fragil die Balance zwischen Offenheit und Ordnung. In den Sicherheitsbehörden kursieren bereits Szenarien, in denen sich von den Taliban ausgebildete Terroristen als ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr ausgeben und quasi freies Geleit nach Deutschland bekommen. So etwas zu verhindern – das ist im Moment die vordringlichste Aufgabe einer Innenministerin.

