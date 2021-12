"Ich schaffe das!!!" – Wie sich Horst Seehofer sein neues Leben vorstellt

Plus Horst Seehofer ist bester Laune, als er die Tür des Bundesinnenministeriums für alle Zeiten hinter sich schließt. Dann schreibt er eine SMS an unseren Kollegen.

Die SMS kam am Mittwoch vergangener Woche um 17.31 Uhr. Der Wortlaut: „Geschafft!!! Nun fängt ein neues Leben an. Eines kann ich heute schon sagen: Ich schaffe das!!!“