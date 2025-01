Erinnerung ohne Überlebende: Das schwierige Gedenken an den Holocaust

Wie steht es um unsere Erinnerungskultur? Wie setzen wir uns mit den Verbrechen der Nationalsozialisten auseinander? Fragen, die immer dann vielstimmig gestellt werden, wenn ein Gedenktag ansteht. So wie an diesem 27. Januar: Vor exakt 80 Jahren befreiten sowjetische Soldaten die Überlebenden des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz. Ein KZ, in dem rund 1,3 Millionen Menschen ermordet wurden, darunter 1,1 Millionen Juden.

Umfrage: Mehr als jeder zehnte junge Deutsche weiß nicht über den Holocaust Bescheid

Seit Jahren wachsen die Zweifel, ob sich die Form des Erinnerns ändern muss, um mehr Menschen zu erreichen. Eine Umfrage der Jewish Claims Conference unterfütterte diese mit alarmierenden Zahlen: Mehr als jeder zehnte junge Erwachsene in Deutschland weiß nicht, worum es geht, wenn er nach dem Holocaust gefragt wird. Während viele Gedenkstätten für den beispiellosen Massenmord seit Jahren auf Finanzmittel für eine dringend notwendige Sanierung warten, wird die Zahl derjenigen, die Auschwitz oder andere KZ überlebt haben, immer geringer.

Damit geht ein entscheidendes Element der Aufarbeitung und Mahnung verloren: persönliche Berichte. Gedenkveranstaltungen geraten nicht selten zu einem schwierigen, oft lähmenden Balanceakt zwischen der Darstellung des furchtbaren Geschehens und der pflichtschuldigen Mahnung „Nie wieder“. Zeitzeugen wie Margot Friedländer schildern ihre Erlebnisse so authentisch, dass sie auf Mahnungen verzichten können – sie schwingen unausgesprochen mit im Bundestag, Tagungssaal oder Klassenzimmer. Gerade für Kinder und Jugendliche macht es das Unfassbare fassbar, wenn es auch um Alltägliches geht, wenn sie erkennen, dass der Zeitzeuge oder die Zeitzeugin ein Junge oder Mädchen war, wie sie heute selbst. Das macht solche Begegnungen zu einem Erlebnis, das verstört, aber auch berührt.

Im Jahr 2023 lebten knapp 15.000 Männer und Frauen in Deutschland, die den Holocaust überlebt haben, die Zahl sinkt schnell. Es gibt Projekte, bei denen die letzten Zeitzeugen ihre Lebensgeschichte vor der Kamera erzählen, um sie in die Zukunft zu retten, und Kinder der Zeitzeugen, die anstelle von Mutter oder Vater Zeugnis ablegen.

Der Kampf für ein Ende des „Deutschen Schuldkults“ ist fatal

Ideen sind gefragt, in einer Zeit, in der antisemitische Stereotype und Geschichtsrevisionismus wieder salonfähig werden. Die AfD ist nicht die NSDAP, Hitler-Vergleiche führen in die Irre. Dennoch ist der Kampf der in Teilen rechtsextremen Partei gegen den „deutschen Schuldkult“ fatal. Wer den „Schlussstrich“ fordert, argumentiert kalt und unverantwortlich. Die Hoffnung, dass Antisemitismus irgendwann nur noch in einer verschroben-ignoranten Randgruppe Anklang findet, hat sich längst zerschlagen. Dass der jüdische Publizist Michel Friedman sich heute angesichts der fast täglichen Ausbrüche des Judenhasses fragt, ob es ein Fehler seiner Eltern gewesen sei, nach Deutschland zurückzukehren, ist beschämend.

Ein Judenhass, der von „klassischen“ Rechtsextremen und Nazis gelebt wird, aber nicht zuletzt auch von Zuwanderern aus muslimischen Ländern – gespeist aus Unwissenheit über die deutsche Geschichte und Hass auf Israel. Politik, Schulen und Bildungseinrichtungen müssen alles daransetzen, gegen die Verfestigung dieses israelfeindlichen Milieus anzugehen. Bildung, Bildung, Bildung – das ist so wenig originell, wie es beschwerlich ist, Konzepte gegen Antisemitismus und Rassismus aufzulegen. Harte Arbeit also. Wir sind es den Opfern des Nazi-Terrors schuldig.