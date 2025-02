Gegen die depressive Stimmung im Land braucht es jetzt eine Normalo-Koalition

Jetzt also Friedrich Merz. Der Wirtschaftsanwalt, der jahrzehntelang kein nennenswertes politisches Amt innehatte, der Wahlkämpfer, der das selbst gesetzte Ziel von 30 Prozent plus X für die Union doch recht deutlich verfehlte, dieser Friedrich Merz also wird, soviel immerhin scheint an diesem Wahlabend sicher, der zehnte deutsche Bundeskanzler.

Unabhängig davon, was man von dem Mann hält - man muss Merz Glück wünschen. Denn die Probleme, vor denen das Land steht, sind riesig: die ungesteuerte Migration, eine strukturell schwächelnde Wirtschaft, die jahrzehntelange Schutzmacht USA auf Abwegen - viele Bürgerinnen und Bürger erleben die Politik als überfordert, das Vertrauen in die demokratischen Institutionen schwindet. Das Ergebnis der AfD belegt das auf erschreckende Weise.

Bundestagswahl 2025: Jetzt braucht es eine Normalo-Koalition

Dennoch kann von dieser Wahl ein Schub ausgehen, wenn – und das ist entscheidend– die künftige Regierung die Lehren aus dem Ampel-Chaos beherzigt. Denn unabhängig davon, ob es für ein Bündnis allein mit der SPD reicht, oder ob am Ende sogar noch die Grünen gebraucht werden – so wie in den streitumtosten Ampeljahren kann es nicht weitergehen. Die Welt ist kompliziert genug. Für zusätzliches Koalitionsdrama besteht wahrlich kein Bedarf.

Die nunmehr abgestrafte Ampel startete als sogenannte Fortschrittskoalition, auch wegen vermeintlich gesellschaftspolitisch progressiver Vorhaben (Cannabisgesetz, neues Staatsbürgerschaftsrecht). Das Ende ist bekannt. Was es jetzt braucht, ist, wenn man so will, eine Normalo-Koalition.

Boris Pistorius sollte nun eine entscheidende Rolle in der SPD spielen

Das Personal dafür ist vorhanden, zu denken ist etwa an Boris Pistorius. Der SPD-Verteidigungsminister, der dem glücklosen Kanzler Olaf Scholz im Wahlkampf den Vortritt lassen musste, sollte nun eine entscheidende Rolle spielen. Nicht umsonst ist Pistorius der beliebteste Politiker der Deutschen: solide, bodenständig, auf das Wesentliche konzentriert – das sind Eigenschaften, die viele mit ihm verbinden. Und das ist genau, was es jetzt braucht: mehr Osnabrück, weniger Berlin-Mitte.

Sicher, in der SPD mag die Versuchung groß sein, sich nach diesem Scherbengericht über die von ihr angeführte Ampel in die Opposition zu verabschieden. Besser wäre, die Sozialdemokraten würden sich in die Pflicht nehmen lassen – und zwar rasch. Zum einen, weil die Schnittmengen zwischen Union und SPD bei der Migration deutlich größer sind als zwischen Union und Grünen – und dieses Thema entscheidet wie kein zweites darüber, ob viele Bürger wieder Vertrauen zu den Parteien der Mitte fassen. Zum anderen, weil Union und SPD immer wieder gezeigt haben, dass sie Herausforderungen meistern können, in der Finanz- und Eurokrise etwa.

Nach der Bundestagswahl sollte sich zügig eine Koalition finden

Zu wünschen ist, dass die künftigen Koalitionäre rasch zusammenfinden. Womöglich wäre es besser, sich erst mal auf ein schmales Papier mit dringenden Aufgaben zu einigen anstatt auf einen dicken Vertrag für vier Jahre. Natürlich bleiben die großen Linien wichtig. Angesichts der weltpolitischen Umwälzungen, dem Wegfall von billigem Gas aus Russland etwa oder den zunehmend raubtierhafteren Umgangsformen im Welthandel, würde man gern wissen, wie Kanzler und Regierung Deutschland für die nächsten Jahrzehnte einigermaßen krisensicher aufstellen wollen.

Fürs erste aber wäre mit einigen Monaten soliden Regierens schon viel gewonnen – auch, um die vielerorts fast schon depressive Stimmung im Land zu drehen.