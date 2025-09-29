Deutsche demoskopische Republik: Hecheln alle den Umfragen hinterher?

Liebe Leserinnen und Leser, wem würden Sie ihre Stimme geben, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Falsche Frage? Korrekt. Denn am nächsten Sonntag ist nunmal keine, und davon ab treibt einen bisweilen durchaus auch anderes um, das auf die je persönliche Stimmung schlägt, aus der gleichwohl dann via Umfrageinstitute Stimmen werden. Das kann der anstehende Heckenschnitt sein, das Auto durch den TÜV zu bekommen, vielleicht auch der letzte Auftritt von Jens Spahn bei Illner oder ein Interview mit Ralf Stegner, der ja immer dreinschaut, als wäre die nächste Gallenkolik nicht weit. All das mag einem spontan aufs Gemüt gehen, all das mag einen in diesem Moment beeinflussen, wenn denn mal zufällig so ein armer Telefontropf von irgendeinem Institut anruft, kann aber kaum prognostizieren, wer 2029 (so die Koalition bis dahin durchhält) im Bund tatsächlich wie gewählt wird.

Was aber machen wir wiederum daraus? Richtig: Ein wöchentliches Brimborium. Wobei mit „wir“ freilich nicht alle gemeint sind, vermutlich schaut der Durchschnittsdeutsche öfter auf seine Wetter-App (Grünschnitt!) als auf die aktuellen Umfragen, dennoch seien diese nicht vorenthalten: Laut INSA (26.9.) steht die Union bei 25 Prozent, die AfD bei 26. Laut Allensbach (24.9.) die CDU/CSU bei 27, die AfD bei 24 Prozent. Laut Forsa (23.9.) wiederum erreichen die Unionsparteien 25 Prozent, die sogenannte Alternative für Deutschland 27. Die zahlreichen anderen Institute lassen wir jetzt mal beiseite, weil es geht ja eigentlich um etwas wichtigeres: Was sagen diese Zahlen eigentlich aus? Und was machen sie mit dem Gefüge der Republik?

27 Prozent: Ein Allzeithoch für die AfD

Ersteres ist leicht zu beantworten: Relativ wenig, denn diese Werte sind von vorläufiger, äußerst unverbindlicher Natur, alleine weil in drei Jahren noch viel passieren kann. Viel schwerer wiegt aber obendrein: Legt man die offizielle statistische Fehlertoleranz von +/- drei Prozent an, bedeuten sie halt rein gar nichts. Nichtsdestotrotz werden daraus allwöchentlich Schlagzeilen destilliert, die wiederum die Meinung beeinflussen mögen, starren sie in den Berliner Parteizentralen darauf wie auf die Schlange Kaa aus dem Dschungelbuch, und ein Dschungel ist es: Getrieben von vermeintlichen Stimmungen wird mal das, mal jenes verlautbart, im schlimmsten Fall: Eigentlich nichts aus Angst vor ein oder zwei Prozent hoch oder runter – schlafe ein, vertraue mir.

Wohin eine solche demoskopie-getriebene Politik führen kann, hat man unter Angela Merkel gesehen, die nachweislich auf und mit Umfragen (Atomausstieg nach Fukushima, Flüchtlingspolitik nach dem Vorwurf, zu kaltherzig zu sein) reagiert und regiert hat. Doch obacht: Das „Volk“ ist äußerst wetterwendisch und darf es auch sein. Nur ist das Wesen unserer repräsentativen Demokratie ein anderes: Volksvertreter – auch wenn dieses Wort mittlerweile für manchen nach einem Staubsaugerverkäufer klingt – sind für einen gewissen Zeitraum gewählt, um nach ihrem Gewissen zu entscheiden. Für uns. Und manchmal auch gegen irgendeine Stimmung.

Hauen wir also all die Umfragen in die Tonne

Hauen wir also all die kurzatmigen Umfragen in die Tonne, und noch besser: Folgen wir dem Vorschlag des Bundestagsvizepräsidenten Omid Nouripour, die Abstimmungen in den Ländern auf einen Termin zusammenzulegen, auf dass nicht ständig irgendwo Wahlkampf sei, auf Zahlen gekuckt wird, sondern einfach: Politik gemacht. Den Zeitpunkt, diese zu bewerten, gibt es dann auch, keine Sorge. Man nennt es Wahlen.