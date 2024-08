Kann man mit dieser Regierung noch rechnen?

Monatelang hat die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP um den Haushaltsentwurf gestritten. Erst bekam sie ihn nicht pünktlich ins Kabinett, sondern brauchte zwei Wochen länger als geplant. Um dann festzustellen: Hoppala, da klafft ja noch eine Lücke von 17 Milliarden Euro! Es wurde um Gutachten gestritten, Finanzminister Christian Lindner stichelte gegen Kanzler Olaf Scholz und der SPD-Politiker erwies sich nicht etwa als ordnende Kraft: er stichelte aus dem Urlaub zurück. Um den Eindruck einer zerstrittenen Regierung nicht noch größer werden zu lassen, wurde nun in letzter Minute eine „Vereinbarung“ verkündet.

Dahinter steckt einerseits taktisches Kalkül. Hätte die Ampel die selbst gewählte Frist 16. August 2024 zur Zuleitung des Haushaltsentwurfes an Bundesrat und Bundestag auch noch gerissen, wären die hämischen Bemerkungen übers Wochenende auf Rekordniveau gestiegen. So kann Kanzler Scholz trotzig verkünden, dass die Zuleitung „offiziell“ erfolgt. Schon die Wortwahl entlarvt die ganze Hilflosigkeit, denn wie bitte schön soll denn eine „inoffizielle“ Zuleitung aussehen?

Haushalt 2025: Gespart wird bei den anderen

Mit Formulierungen dieser Art sowie mit vielen Worten und ewig langen Ausführungen zur Finanzierung von Deutscher Bahn und Autobahngesellschaft versucht die Ampel-Regierung einerseits, von ihrem Unvermögen abzulenken, einen zumindest annähernd gedeckelten Haushalt vorzulegen. Die Lücke ist immer noch zweistellig, zwölf Milliarden Euro sind es offenbar.

Darüber hinaus lenkt sie davon ab, dass sie zwar bei anderen Geld einsparen will, sich selbst aber weitestgehend davon ausnimmt. Der Beitrag der Ministerien zum Stopfen der Milliarden-Lücke beläuft sich auf vergleichsweise lächerliche 1,4 Milliarden Euro. Das zumindest ist die zuletzt bekannte Hausnummer, die „Vereinbarung“ der Ampel ändert daran offenbar nichts. Hätte sich jedes Ministerium nur ein wenig bewegt, wäre eine viel größere, womöglich sogar ausreichende Summe schnell beisammen gewesen.

Der Ampel fehlt die Durchsetzungskraft

Lindner, Scholz und Vizekanzler Robert Habeck hätten sich ein Vorbild am ehemaligen und inzwischen verstorbenen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) nehmen sollen. Der machte Sparvorgaben und setzte sie eisern durch. Der Ampel-Spitze fehlt diese Durchsetzungskraft, in ihrer Hilflosigkeit hat sie das unfertige Paket notdürftig wieder zugemacht und reicht es nun an den Bundestag weiter.

Die Haushälterinnen und Haushälter dort haben die Expertise, die der Regierung fehlt, und werden einen ausgeglichenen Etat aufstellen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Wenn die Regierung es bei so etwas Wichtigem wie einem Haushalt, der ja praktisch das Rückgrat allen politischen Handelns ist, nicht vernünftig hinbekommt – was bekommt sie dann überhaupt noch hin?