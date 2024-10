Kein neues Hin und Her beim Heizen!

Das Heizungsgesetz war ein Flop in vielerlei Hinsicht. Wie in einem Brennglas zeigte sich, was passiert, wenn eine Regierung versucht, sich die Welt so zurechtzubiegen, wie sie ihrer Ansicht nach sein sollte, ohne Rücksicht darauf, wie sie tatsächlich ist. Vor allem die Grünen haben diese Ignoranz teuer bezahlt. Die Risiken einer Rolle rückwärts sind nun aber genauso groß.

Das größte Problem beim Heizungsgesetz war die anhaltende Verunsicherung, die es geschaffen hat. Über Monate wurde über drohende Verbote gestritten. Zeit, die viele Immobilienbesitzer, die vor einer großen Investitionsentscheidung stehen, nicht haben. Das eigentliche Ziel des Vorhabens, den Gebäudesektor klimafreundlicher zu machen, wurde dadurch konterkariert. Nun gilt das Gesetz in einer deutlich angepassten Form und – solange die Fördertöpfe gefüllt sind – mit einer sozialen Komponente.

Ohne sozialen Ausgleich funktioniert kein Klimaschutz

Diese Klarheit ist ein Wert an sich und darf nicht erneut durch langwierige Diskussionen aufs Spiel gesetzt werden. Ein Umschwenken der Klimapolitik, hin zu einer deutlich marktgetriebeneren Transformation und einem CO₂-Preis mit Lenkungswirkung, ist prinzipiell eine gute Idee. Doch wer das will, muss zuerst die soziale Absicherung liefern: Das versprochene Klimageld kann der Staat noch immer nicht auszahlen. Daran muss sich auch eine neue Bundesregierung messen lassen.