CSU-Spitzenpolitiker Dobrindt: „Der Habeck-Heizungshammer wird von uns abgeschafft“

Herr Dobrindt, bei den Wahlen in Ostdeutschland wurde die AfD mal stärkste, mal zweitstärkste Partei. Nun ging auch in Österreich die in Teilen rechtsextreme FPÖ als klarer Wahlsieger hervor. Welche Lehren ziehen Sie aus diesen Ergebnissen ein Jahr vor der Bundestagswahl?

ALEXANDER DOBRINDT: Schwarz-Grün ist in Österreich gescheitert. Die Idee, in unserem Nachbarland mit einer schwarz-grünen Koalition das „Beste aus zwei Welten“ zu verknüpfen, ist auf breite Ablehnung bei den Wählerinnen und Wählern gestoßen. Und parallel im Nachgang zu den Wahlen in Ostdeutschland muss man deshalb erkennen: Wer heute den Eindruck vermittelt, dass er es zulässt, dass bürgerliche Politik grün infiziert wird, der wird von den Wählern bestraft werden.

Aber kann es sich die Union angesichts der unsicheren Mehrheitsverhältnisse überhaupt leisten, jede Zusammenarbeit mit den Grünen im Bund im Vorneherein kategorisch auszuschließen?

DOBRINDT: Deutschland braucht einen Politikwechsel. Das ist der erklärte Wunsch von 80 Prozent der Bürger. Ein Politikwechsel ist meiner Überzeugung nach mit den Grünen nicht möglich. Da bringt es auch nichts, wenn der eine oder andere Grüne nun versucht, sich bei der Union anzubiedern. Wir sehen doch, was passiert, wenn der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir jetzt offen Probleme der Migrationspolitik anspricht. Er wird sofort von Parteikollegen damit diffamiert, dass er rechte Narrative bedienen würde. Das zeigt: Es mag vielleicht einzelne Grünen geben, die bereit sind, sich aus der linksgrünen Ecke herauszubewegen. Aber die große Mehrheit der Partei ist dazu nicht in der Lage und nicht willens.

In der CDU sehen dies viele anders: Die Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und Daniel Günther werben mehr denn je für Schwarzgrün. Droht der Union Dauerstreit um Koalitionsfragen?

DOBRINDT: Nein. Ich stelle übrigens nicht in Abrede, dass Landesregierungen aus Union und Grünen erfolgreich arbeiten können. Aber auf Bundesebene ist die politische Lage eine andere. Ich halte es sogar für gefährlich, wenn man schwarz-grüne Initiativen als „Politik aus der Mitte“ bezeichnet. Damit gibt man bereits einen Teil der Mitte für die Union auf. Die Grünen sind auch keine Partei der Mitte, sie sind nach wie vor eine linke und zutiefst ideologische Partei. Man sollte deswegen nicht versuchen, die Grünen in die politische Mitte hineinzuquatschen.

Manchen beschleicht der Eindruck, die Grünen seien für die CSU inzwischen ein größerer Gegner als die AfD ...

DOBRINDT: Nein. Mir geht es darum, die Ursachen des Aufstiegs der Rechtsaußenparteien zu bekämpfen. Das Aufwachsen der FPÖ in Österreich ist engstens verbunden mit der Unzufriedenheit über die schwarz-grüne Koalition. Die ÖVP und die Grünen haben zusammen ein Drittel ihrer Wähler verloren. Die Grünen bei den Jungwählern sogar zwei Drittel. Es hat in Österreich noch nie eine so hohe Wählerwanderung gegeben wie dieses Mal von der ÖVP zur FPÖ. Das hängt zusammen mit der ungelösten Migrationsthematik, mit wirtschaftlichen Abstiegsängsten, mit Ängsten vor Wohlstandsverlust. Auf diese Sorgen geben Koalitionen mit den Grünen schlichtweg keine ausreichenden Antworten. Das führt zu Ablehnung bei den Wählern und stärkt radikale Parteien wie die AfD.

Was ist Ihre Strategie gegen die AfD?

DOBRINDT: Die AfD profitiert im Augenblick vom Wunsch nach einem Politikwechsel und verspricht radikale Veränderungen. Aufgabe der Union muss es sein, den Menschen ein Politikangebot zu machen, das den Politikwechsel bringt und gleichzeitig den Wunsch nach radikalen, extremen Veränderungen reduziert, und damit der AfD den Nährboden entzieht. Deswegen wird neben den ungelösten Fragen bei der illegalen Migration das Hauptthema der Union sein, das deutsche Wohlstandsversprechen zu erneuern.

Wie wollen Sie dieses Versprechen einlösen?

DOBRINDT: Das geht nur mit mehr wirtschaftlichem Wachstum. Die Energiepreise müssen runter, die Unternehmenssteuern wettbewerbsfähig werden und die Bürokratie eingedämmt werden. Die Wahlen im Osten zeigen doch: Wenn die Menschen einen Politikaustausch wollen, der aber nicht kommt, erzwingen sie bei Wahlen einen Parteienaustausch. Wir müssen zwingend vermeiden, dass diese gefährliche Entwicklung, die im Osten bereits in vollem Gange ist, auf den Westen übergreift.

Aber heizt die CSU diese Stimmung nicht gefährlich an, wenn Parteichef Markus Söder beispielsweise sagt, grünes Denken passe nicht zu Bayern?

DOBRINDT: Einspruch! Robert Habeck hat mal formuliert, dass Demokratie in Bayern einkehrt, wenn die CSU nicht mehr gewählt wird. Und jetzt frage ich: Wer heizt hier die Stimmung an? Die Bevormundung und Umerziehungsversuche der Grünen, das führt zu gesellschaftlicher Spaltung und Unzufriedenheit bei den Menschen. Deswegen sind die Grünen für uns kein Partner.

Ist das nicht selbst für die CSU strategisch unklug? Wenn Ihnen am Ende nur die SPD als möglicher Partner bliebe, wird sie in den Koalitionsverhandlungen den Preis hochtreiben ...

DOBRINDT: Unser oberstes Ziel ist es, eine maximale Stärke der Union zu erreichen. Umfrage-Zahlen zeigen, dass in der Bevölkerung nach dem Ampel-Chaos der Wunsch nach einer Koalition mit einer starken Führungspartei und einem kleineren Partner als Ergänzung wächst. Das halte ich mit der SPD durchaus für realistisch. Nach aktuellen Umfragen dürfte sich die Bundestagsfraktion der SPD im nächsten Bundestag halbieren. Ich hoffe darauf, dass dabei die vernünftigere Hälfte übrigbleibt.

Was würde dann beispielsweise aus dem Heizungsgesetz? Es hat die Grünen viel Vertrauen gekostet und führt noch immer zu Verunsicherung in der Bevölkerung.

DOBRINDT: Dieses Heizungsverbotsgesetz ist schlichtweg gescheitert und es wird eines der ersten Projekte sein, das von uns rückabgewickelt wird. Minister Habeck hat ja angedeutet, dass das Heizgesetz ein Experiment an der Bevölkerung war. Dieses gescheiterte Experiment war mit einer der Auslöser, warum die Politik der Ampel-Koalition in der Bevölkerung derart in Missgunst geraten ist. Das Heizungsgesetz der Ampel bedeutet eine vollkommen unnötige und übertriebene Gängelung der Bürger. Bis heute haben viele Menschen Angst vor finanzieller Überforderung und viele fürchten, dass sie wegen eines erzwungenen Heizungstauschs in Existenznöte geraten. Deswegen gilt: Der Habeck-Heizungshammer wird von uns abgeschafft.

Was plant die Union stattdessen konkret?

DOBRINDT: Vor dem Ampel-Chaos gab es ein Gebäude-Energiegesetz, das im Einklang mit den Bedürfnissen der Bürger entwickelt wurde, indem es Förderung vor Zwang gestellt hat, und technologieoffen war. Zu diesem Prinzip werden wir zurückkehren. Der Zwang zum Heizungsaustausch in Bestandsbauten gehört abgeschafft. Wer mit Öl heizen will, der kann auch zukünftig mit Öl heizen, aber er muss wissen, dass dies durch die steigenden CO₂-Preise teurer werden wird. Statt Zwang werden wir neue Anreize für den Klimaschutz im Gebäudebereich schaffen. Wir wollen eine Abzugsfähigkeit der Kosten für die Wärmesanierung von Häusern bei der Erbschaftsteuer. Ich bin mir sicher, dass wir damit einen wesentlich größeren Erfolg bei der klimafreundlichen Umrüstung im Gebäudebestand haben als mit dem gescheiterten Zwangsgesetz der Ampel. Erfolgreicher Klimaschutz geht nur mit den Menschen und nicht gegen sie.

Verabschiedet sich die CSU damit nicht von den ehrgeizigen Klimazielen? Sie wollten, dass Bayern bereits 2040 klimaneutral wird …

DOBRINDT: Nein, die CSU steht zum Klimaschutz und zum Ziel der Klimaneutralität. Die Klimaziele kann man aber nicht allein durch CO₂-Vermeidung erreichen, sondern mit neuen Technologien. Dabei ist zum Beispiel die CO₂-Abscheidung aus Industrieprozessen mit der anschließenden Einlagerung wichtig. Außerdem muss man immer die Verhältnismäßigkeit im Auge behalten: China hat von 2022 zu 2023 allein so viel zusätzliches CO₂ verursacht, wie Deutschland insgesamt im ganzen Jahr ausgestoßen hat. Das heißt: Selbst, wenn wir heute 100 Prozent einsparen würden, entspräche das der Menge, die China zusätzlich pro Jahr ausstößt. Das darf nicht dazu führen, dass unsere Bereitschaft zum CO₂-Einsparen sinkt, aber es muss so gestaltet sein, dass es die Menschen nicht überfordert und unseren Wohlstand aufs Spiel setzt. Ein Weg, der uns bei der CO2-Einsparung wirtschaftlich ruiniert, wird sicher keine Nachahmer auf der Welt finden.

Statt Nachahmer könnte China Spitzenreiter in der E-Auto-Technik werden. Besorgt Sie das?

DOBRINDT: Deutschland muss technologischer Vorreiter bleiben. Wir müssen dabei auch wieder zu einer vernünftigen Förderung von Elektromobilität kommen. Das kann man durchaus intelligenter machen als in der Vergangenheit, wenn man dabei zielgenauer vorgeht. Habecks Entscheidung, die E-Auto-Prämie von einem Tag auf den anderen auszusetzen, war ein fataler Fehler, wie jeder an den aktuellen Problemen der Automobilindustrie sehen kann.

Es könnte der Union nicht mehr viel Zeit für ein Wahlprogramm bleiben, wenn man auf die Auflösungserscheinungen der Ampel blickt. Bereiten Sie sich auf einen Bruch der Koalition vor?

DOBRINDT: Wir sind vorbereitet auf vorgezogene Neuwahlen. Ich könnte mir vorstellen, dass am 2. März 2025, dem Tag der Bürgerschaftswahl in Hamburg, auch eine Bundestagswahl stattfindet. Die Ampel war noch nie so instabil wie heute. Es wird sich zeigen, wie ernst es FDP-Chef Christian Lindner mit seinen Ankündigungen vom Herbst der Entscheidungen und dem Mut meint. Von Mut kann man eigentlich nur sprechen, wenn man bereit ist, das Risiko einzugehen, die Ampel zu verlassen. In dieser Koalition zu bleiben, erfordert keinen Mut, denn die Risiken der gescheiterten Ampelpolitik tragen allein die Bürger. Wer Mut predigt, darf das Ampel-Elend nicht verlängern.