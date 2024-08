Spionage und Angstmacherei: Russland unter Verdacht

Was ist Spionage, was Sabotage, was Angstmacherei? Ein Loch im Zaun der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn, Gerüchte über die Verunreinigung von Trinkwasser auf dem Militärgelände, dann ein 24-stündiger Alarm der zweithöchsten Stufe auf dem Nato-Luftwaffenstützpunkt Geilenkirchen und die Meldung, dass ein befreundeter, ausländischer Geheimdienst russische Kräfte am Werk sieht.

Verdacht auf Russen-Sabotage in Geilenkirche erhärtet sich

Was konkret dazu geführt hat, die Warnstufe auszulösen, bleibt nebulös. Dass in Geilenkirchen mit dem fliegenden Frühwarnsystem Awacs Militärtechnologie stationiert ist, die Moskau gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges sehr interessieren dürfte, ist unstrittig. Zumal dieses System für die Aufklärung im Osten Europas und damit an der Schnittstelle zur langen Grenze der Allianz zu Russland eine große Rolle spielt.

Als gesichert kann gelten, dass die Strategie des Kreml zwei Ebenen umfasst. Das Abschöpfen von militärischen Informationen – klassische Spionage also – sowie ein Klima der Verunsicherung zu schaffen. Darauf sollten Berlin und die Nato ebenso auf zwei Ebenen antworten: Mit einer bestmöglichen Sicherung sensibler Einrichtungen, aber auch mit einer größtmöglichen Transparenz, wenn es darum geht, die Bevölkerung über Bedrohungen zu informieren.