Offenbar Hinweis auf Russen-Sabotage vor Geilenkirchen-Alarm

Knapp 24 Stunden lang galt in der vergangenen Woche auf dem Nato-Stützpunkt Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen wegen einer möglichen Bedrohung die zweithöchste Sicherheitsstufe. Nachdem nichts passiert war, wurden die Sicherheitsvorkehrungen am Freitagnachmittag wieder auf den Level zurückgefahren, der vorher gegolten hatte, der sogenannte Level Bravo+. Ein Sprecher erklärte, dass es sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt hatte, um das potenzielle Risiko für das Personal zu minimieren.

Nun ist klar, dass hinter der vorübergehenden Anhebung der Sicherheitsstufe Geheimdiensterkenntnisse zu einer möglichen Bedrohung durch einen russischen Sabotageakt steckten. Es habe einen ernstzunehmenden Hinweis eines ausländischen Nachrichtendienstes „auf Vorbereitungshandlungen für einen wahrscheinlich russischen Sabotageakt gegen den Nato-Stützpunkt durch Einsatz einer Drohne“ gegeben, wie die Deutsche Presse-Agentur aus deutschen Sicherheitskreisen erfuhr.

Zweithöchste Sicherheitsstufe auf Nato-Stützpunkt Geilenkirchen: Mitarbeiter nach Hause geschickt

Wegen des Geheimdiensthinweises waren zuvor alle nicht unbedingt benötigten Mitarbeiter nach Hause geschickt worden. Der Flugverkehr lief aber normal weiter. Im Nato-Jargon bedeutet die zweithöchste Sicherheitsstufe Charlie, dass ein Zwischenfall eingetreten ist oder Erkenntnisse vorliegen, dass irgendeine Form von terroristischer Aktion gegen das Bündnis wahrscheinlich ist. (mit dpa)