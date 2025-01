Union will schärfere Migrationspolitik: Eine Asylwende verhindert die AfD

Wer mittel- und langfristig verhindern will, dass die AfD Deutschland regiert, muss nach der grauenhaften Tat von Aschaffenburg handeln. Der Messer-Mord ist ja nicht der Beginn, sondern der traurige Tiefpunkt einer Serie ähnlicher Verbrechen. Es gilt nun, das jahrelange Versagen der Politik bei einer vernünftigen Steuerung der Migration zu korrigieren. Diese Position hat auch eine Mehrheit unter den Bürgerinnen und Bürgern.

Im besten Fall zieht eine härtere Asylpolitik die Brandmauer nach rechts höher

Eine härtere Asylpolitik reißt nicht die Brandmauer nach ganz rechts ein. Im besten Fall zieht sie diese Mauer sogar höher. Was wäre denn die Alternative? Aus Angst, dass die AfD für die rechtskonservativen Vorschläge von CDU und CSU stimmt, nicht zu agieren? Keine Option, wenn man grundlegend etwas ändern will. Man darf CDU-Chef Merz abnehmen, dass er sich seriös von der AfD abgrenzen und nicht mit ihr kungeln will.

SPD und Grüne müssen jetzt Farbe beim Thema Migration bekennen

Auch aus parteitaktischer Sicht ist es ein richtiger Schritt von Merz. Er zeigt Führungsanspruch und erhöht den Druck auf das linke Lager. Denn selbst mit den Stimmen von AfD und FDP hätten die Unionsanträge keine Mehrheit. Für SPD und Grüne bedeutet das, nun beim Thema Migration Farbe zu bekennen.