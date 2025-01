Merz und Söder wollen nach Messertat Grenzen dichtmachen

Grenze dicht machen??? Meiner Kenntnis nach sind diese Typen doch schon lange Hier, sowohl in Würzburg vor ein paar Jahren und auch der Vorfall am Weihnachtsmarkt. Ist wieder mal so Typisch man merkt eben Wahlkampf!!!Ich finde man hätte schon vor Jahren nicht alles dulden dürfen. Aber Menschen die hier gerne Leben, weil sie Arbeit haben und ein freieres Leben, müssen die da runder leiden???. Man sollte auch mal daran denken. Es wird so viel nach den Taten Vorgeschlagen und was folgt die Behörden wussten schon von diesen Männern und was wurde getan??? Es ist einfach nur noch Traurig für die Menschen die das leider Erleben müssen, aber jetzt auch noch Kinder ? Das Entschuldigt nicht er ist Psychisch Krank. Geredet wurde schon genug, wann wird endlich mal ernsthaft gehandelt?? Ich will nicht das die AFD Kapital aus solchen Fehlern bekommt und gewählt wird, denn dann wird es nicht mehr so wie es all die Jahre war, man sieht es schon jetzt in der USA 1.Woche im Amt Präsident Trump!