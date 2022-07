Wann ist uns Corona eigentlich egal geworden?

Die Deutschen hat im Umgang mit dem Virus eine Art Herdenwurschtigkeit erfasst. Das kann ein gutes Zeichen sein. Nur leider hat sich auch die Politik damit angesteckt.

Im dritten Sommer mit Corona machen sich die Deutschen Sorgen – um ihren Urlaub. Wo doch gerade so viele Flüge gestrichen werden. Furchtbar, das alles. Die Pandemie ist Alltag geworden und man fragt sich, ob das nun gut ist oder schlecht. Von einer Herdenimmunität ist das Land meilenweit entfernt, dafür hat die Menschen eine gewisse Herdenwurschtigkeit erfasst. Hauptsache der Flieger hebt ab, an Bord gibt es Getränke – und keine Maskenpflicht.

Haben wir einfach vor dem Coronavirus kapituliert?

Bevor wir uns der Frage zuwenden, ob wir vielleicht wirklich einen Schritt weiter sind im Umgang mit der Pandemie oder einfach nur vor dem Virus kapituliert haben, müssen wir nüchtern feststellen, dass wir viel weniger wissen als wir glauben. Fest steht nur: Corona ist nicht mehr das, was es einmal war. Am Anfang ging es darum, das Virus auszubremsen. Inzwischen wollen wir so viel Normalität wie möglich. Für (und gegen) beide Strategien gibt es gute Argumente. Doch die Debatte wird mit einer erstaunlichen Rechthaberei geführt, wenn man bedenkt, dass alles, was bei der letzten Virusvariante richtig gewesen sein mag, bei der nächsten schon falsch sein kann.

Im Sommer alles gut, im Herbst wieder schlimmer? Nicht unbedingt.

Im Sommer macht Corona eben nicht automatisch Pause. Aber genauso wenig ist sicher, dass im Herbst immer alles schlimmer wird. Es mag auf manchen verstörend wirken, wenn sich Menschen trotz exorbitanter Infektionszahlen auf Festivals oder am Strand zusammenquetschen, als gäbe es das hochansteckende Virus gar nicht mehr. Aber es zeigt eben auch, dass Corona für viele einen Teil seines Schreckens verloren hat. Sie wollen ihr Leben zurück – und das ist auch in Ordnung, wenn man bedenkt, welche Folgen die Isolation haben kann. Wir haben uns schleichend an die Pandemie gewöhnt. Das lässt hoffen und zugleich kann einem auch angst und bange werden. Denn leider haben sich auch viele der politisch Verantwortlichen mit der neuen Wurschtigkeit infiziert.

Wir brauchen einen Plan B für den Corona-Notfall - und zwar jetzt!

Ja, Corona ist nicht mehr das, was es einmal war. Nur das trifft eben auch auf die Impfstoffe zu, die zwar zum Glück das Risiko eines schweren Verlaufs mindern, aber kaum noch vor Ansteckung schützen. Auch die Immunität nach einer überstandenen Infektion ist schnell Makulatur, weil das Virus morgen schon ein anderes sein kann. Das Land reagiert darauf nach dem Motto: Wird schon irgendwie gut gehen. Doch genau das wird nicht gut gehen, zumindest nicht auf Dauer. Wir brauchen einen Plan B – und zwar jetzt.

Es muss geklärt werden, mit welchen Instrumenten wir dagegenhalten, sollte sich die Lage ernsthaft verschärfen. Denn was hilft es, wenn eine Menge Klinik-Betten frei sind, aber Krankenschwestern und Ärzte coronainfiziert zu Hause sitzen? Was hilft es, wenn Schulen und Kindergärten nicht geschlossen werden, weil der Staat das anordnet, sondern weil Lehrer und Erzieherinnen ausfallen? Was hilft es, wenn Läden und Restaurants geöffnet sind, aber die Logistik zusammenbricht?

Ohne Rücksicht und Eigenverantwortung kommen wir nicht durch die Pandemie

Nie war mehr Eigenverantwortung. Jeder schützt sich, so gut er kann – und will. Ob wir damit auf Dauer durchkommen, weiß niemand. Doch eines steht außer Frage: Wir dürfen nicht verlernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen und an jene zu denken, die sich selbst nicht schützen können. Eigenverantwortung bedeutet auch, aus eigenem Antrieb Verantwortung zu übernehmen. Aus freien Stücken Maske zu tragen, wenn es sinnvoll ist. Sich testen zu lassen, bevor man auf viele Menschen trifft. Nur so haben wir eine Chance, mit Corona zu leben.