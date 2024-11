Wie der Westen die Ukraine im Stich lässt: Bittere Bilanz nach 1000 Tagen Krieg

Nach einer Schockstarre reagierte der Westen im Frühjahr 2022 überraschend entschlossen auf den kriminellen russischen Großangriff auf die Ukraine. Doch dieser positive Befund lässt sich nach 1000 Tagen, die das Gemetzel bereits andauert, nicht mehr halten – auch wenn die USA Kiew nun doch den Einsatz von Raketen gegen Ziele in Russland gestatten.

Anstatt die Ukraine konsequent mit den zur Verteidigung nötigen Waffen auszurüsten, reagiert der Westen mit zögerlicher Unterstützung stets nur auf Eskalationen durch Moskau. Verquer ist die Logik, einem Land, in dem Tag für Tag die Sirenen heulen, das in weiten Teilen in Schutt und Asche liegt, zu verwehren, seinerseits das Territorium des Feindes zu attackieren. Es sei denn, man nimmt sehenden Auges in Kauf, dass Wladimir Putin den Krieg gewinnt oder einen Diktatfrieden durchsetzen kann.

Was passiert, wenn die USA Europa weitgehend den Schutz entzieht?

Es ist naiv, zu glauben, dass alles gut wird, wenn erst die Waffen schweigen und die Ukraine als unabhängiger Staat verschwunden ist. Die Folgekosten für die EU dürften ähnlich enorm sein, wie Putins Appetit auf einen weiteren Machtzuwachs. Sollte dann tatsächlich noch der Schutz durch die USA weitgehend wegfallen, könnte die einst beschworene Vision Europas als gemeinsames Haus mit Russland doch noch Wirklichkeit werden – allerdings mit einer von Moskau diktierten Hausordnung.