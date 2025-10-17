Grünen-Fraktionsvize: „Es ist erklärtes Ziel der AfD, die CDU nicht nur zu schwächen, sondern zu zerstören“

Anderen Parteien gegenüber war Peter Tauber schon immer freundlich gesinnt. Er habe, verriet er einmal als CDU-Generalsekretär, an seinem Badezimmerspiegel einen Zettel mit den Worten „Sei auch mal nett zu den Sozis, das sind unsere Koalitionspartner“ hängen. Die Bemerkung eines CSU-Kollegen, man werde die AfD nun ordentlich in die Mangel nehmen, ließ er nicht gelten. „Ich nehme nicht die AfD in die Mangel“, sagte Tauber, das tue er mit keinem politischen Konkurrenten. Es muss sich in der CDU also kaum jemand wundern, dass Tauber Jahre später eine neue Debatte über die Brandmauer in der CDU angestoßen hat. Zusammen mit anderen Ex-Unions-Größen, Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) beispielsweise, will Tauber die sogenannte Brandmauer zur AfD zumindest ein Stück weit abtragen.

Es gibt aktuelle Umfragen, in denen die AfD stärkste Kraft ist und vor der Union liegt. Die CDU ist nervös, am Sonntag und Montag will die Parteispitze im Rahmen einer Klausurtagung des Präsidiums intensiv über das Thema beraten. Geht es nach dem Chef, wird die Brandmauer aber nicht fallen.

Merz steht wie eine Mauer

Auflösungserscheinungen gebe es nicht, sagte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in dieser Woche am Rande seines Antrittsbesuchs in Brandenburg und bekräftigte auf die Frage eines Journalisten: „Wir sind die Brandmauer. Wir sind diejenigen, die Union, die dafür sorgt, dass dieses Phänomen sich nicht weiter auswächst.“ Das sei die Aufgabe, der er sich „auch als Parteivorsitzender der CDU wirklich aus vollster und tiefster Überzeugung verbunden fühle“, erklärte der Regierungschef.

Andere sind ebenfalls dieser Meinung und können sie schlüssig begründen. „Die AfD arbeitet gezielt an der Überwindung unserer parlamentarischen Demokratie“, sagte der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz unserer Redaktion. Die Partei sei „europafeindlich, autoritär, von rechten Verschwörungstheoretikern durchsetzt und verbreitet fast eins zu eins die russischen Narrative zur Rechtfertigung der Aggression gegen den Westen.“ AfD-Mitglieder seien immer wieder durch Korruptions- und Spionagevorfälle und in Terrorverfahren aufgefallen.

Störungen im Stadtbild

Merz sprach bei dem Termin in Brandenburg allerdings auch über die Migration. Die sei zwischen August 2024 und August 2025 zwar um 60 Prozent nach unten gegangen, sagte der Kanzler und fuhr fort: „Aber wir haben natürlich im Stadtbild immer noch dieses Problem.“ Mehrere ostdeutsche CDU-Politiker schlossen sich angesichts des AfD-Sprechs ihres Chefs der Forderung nach einem anderen Umgang mit der Rechtspartei an, unter ihnen etwa der Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Andreas Bühl.

Konstantin von Notz ist auch stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums zur Überwachung der deutschen Geheimdienste. „Es ist erklärtes Ziel der AfD, die CDU nicht nur zu schwächen, sondern zu zerstören“, erklärte er und ergänzte: „Wie einige in der CDU angesichts dieser Umstände, aber auch angesichts krasser sicherheitspolitischer Bedrohungen, mit denen sich unser Land derzeit konfrontiert sieht, ernsthaft auf die Idee kommen können, zukünftig verstärkt mit der AfD - egal in welcher Form - politisch kooperieren zu wollen, ist mir ein absolutes Rätsel.“ Er halte es deshalb „für unvorstellbar, dass man von Seiten der CDU tatsächlich ernsthaft plant, die bestehende Beschlusslage zu revidieren, um die bundesrepublikanische Erfolgsgeschichte der CDU zu zerstören, am eigenen Untergang mitzuwirken und den Markenkern der CDU final zu beschädigen.“

Günther steht zu Merz

Ähnliche Gedanken treiben offenbar führende Unions-Politiker an. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wies Überlegungen zu einem veränderten Umgang mit der AfD strikt zurück. „Wer CDU und AfD in einem Atemzug nennt, hat nicht verstanden, was bürgerlich heißt“, sagte er dem Stern. CDU-Parteivize Karin Prien äußerte sich ähnlich. CSU-Generalsekretär Martin Huber betonte: „Die CSU schließt jede Kooperation mit der AfD aus. Eine Zusammenarbeit würde Deutschland schaden und die Union zerstören.“ Eine Einschätzung, die der Extremismus-Experte Peter Neumann, Professor am King‘s College London, teilt. „Die CDU würde ganz bestimmt von einer solchen Kooperation gespalten werden, vielleicht sogar auseinander gehen“, sagte er dem WDR.

Auf der anstehenden Klausurtagung will Merz über einen härteren Umgang mit der AfD diskutieren und dabei „die Unterschiede“ zur Partei herausstellen. Dass es dafür überhaupt eine zweitägige Klausur braucht, zeigt, wie groß der Druck auf dem Kessel ist.