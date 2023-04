Das Update zum Ukraine-Krieg vom 10. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Das größte Luftwaffenmanöver seit Bestehen der Nato findet vom 12. bis 23. Juni vor allem am Himmel über Deutschland unter dem Namen "Air Defender 2023" statt. Federführend bezüglich Planung, Organisation und Durchführung agiert dabei die deutsche Luftwaffe. "Damit werden wir auch dem Ruf nach mehr deutscher Verantwortung gerecht", betont Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe.

Über 10.000 Übungsteilnehmer aus 24 Nationen werden mit mehr als 220 Flugzeugen Luftkriegsoperationen trainieren. Die hohe Anzahl der teilnehmenden Nationen sei ein "wichtiges Signal, wie stark die Nato zusammensteht", so Gerhartz. Es sei eine Übung mit der klaren Botschaft, auch mit Blick nach Moskau: "Wenn es darauf ankommt, arbeiten die internationalen Luftstreitkräfte zusammen – und die können vor allem eines: schnell!" Es werde nicht zu übersehen sein, wenn hundert Flugzeuge von den USA nach Deutschland kommen, so der Inspekteur.

Der Tag: Die ukrainische Führung hat einige ihrer militärischen Pläne geändert, berichtet CNN unter Berufung auf das Umfeld des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Grund dafür seien die veröffentlichten Geheimdokumente zum russischen Angriffskrieg, so CNN. Ein Dokument zeigt demnach, dass die USA auch Selenskyj ausspioniert hätten. Das sei zwar keine Überraschung, heißt es – aber ukrainische Beamte seien zutiefst frustriert über das Datenleck. Nach Berichten zahlreicher US-Medien belegen die Dokumente, wie tief die Geheimdienste Washingtons auch ihre Verbündeten durchleuchten.

Der Ukraine-Krieg hat die Ulmer Friedensbewegung gespalten. Beim diesjährigen Ostermarsch zogen etwa 300 Teilnehmer und Teilnehmerinnen durch die Ulmer Innenstadt. Gefordert wurden unter dem Slogan "Frieden schaffen ohne Waffen!" Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine und das Ende von Waffenlieferungen. Auf mehreren Plakaten wurden die "Leitmedien" als Feind ausgemacht, außerdem war Antiamerikanisches wie "Ami go home" zu lesen. Der Rückzug Russlands und Reparationszahlungen wurden ebenso gefordert wie "Keine Unterstützung für das faschistoide Selenskyj-Regime".

Zuvor hatte der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) Friedensdemonstrationen als "die hässlichste Fratze Deutschlands und eine Schande für unser Land" bezeichnet. Darüber zeigte sich Lothar Heusohn, Mitorganisator der Ulmer Friedenswochen, entsetzt. Die Friedensbewegung werde diffamiert. Sie sei nicht Propagandistin Putins, aber auch nicht Propagandistin der Nato, so Heusohn.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Die russische Privatarmee Wagner sucht wieder Freiwillige für den Einsatz im Kriegsgebiet. Geworben wird mit einen monatlichen Sold von 240.000 Rubel (rund 2700 Euro). Außerdem werden Erfolgsprämien versprochen, teilt Wagner mit. Gesucht werden demnach Männer im Alter zwischen 21 und 60 Jahren. Ein abgeschlossener Wehrdienst sei keine Voraussetzung, heißt es. Die Söldnergruppe hat zuletzt etwa im Kampf um Bachmut in der Ostukraine viele Kämpfer verloren und ist deshalb dringend auf frisches Personal angewiesen.

Bild des Tages:

Foto: dpa



Ein Anwohner geht an beschädigten Häusern in Bachmut vorbei, dem Schauplatz schwerer Kämpfe.

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Deutsche Lehrerverband schlägt Alarm: Die Integration von ukrainischen Flüchtlingskindern an deutschen Schulen sei gefährdet. Er fordert mehr Unterstützung von der Politik.

Lehrerverband: Schulen brauchen Hilfe für Ukrainer

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.