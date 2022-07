Das Update zum Ukraine-Krieg vom 13. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Kommen die alten Kohlekraftwerke zurück? Nach einer Verordnung des Bundeskabinetts könnten wegen der Gaskrise vermehrt Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung genutzt werden. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte, man wolle im Sommer Gas einsparen, um die Speicher für den Winter zu füllen. Öl- und Kohlekraftwerke, die jetzt in der Netzreserve sind, könnten bis zum Winter befristet wieder Strom liefern. Die Verordnung soll am Donnerstag in Kraft treten. Auch um eine Laufzeiterweiterung für Atomkraftwerke wird derzeit gerungen. Das Thema erklärt Autor Stefan Lange.

Der Tag: 811 Millionen Menschen leiden weltweit unter Hunger, meist wegen menschengemachter Krisen wie dem Klimawandel oder dem Krieg in der Ukraine. Derzeit benutzt der russische Präsident Wladimir Putin den Hunger als Waffe, indem er Getreidelieferungen aus der Ukraine blockiert und Lagerhäuser bombardieren lässt. Heute trafen sich allerdings Vertreter Russlands, der Türkei, der Ukraine und der Vereinten Nationen, um in diesem Streit eine Lösung zu finden. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba zeigte sich im Interview mit der spanischen Zeitung El País optimistisch: Sein Land sei "bereit, Getreide auf dem internationalen Markt zu exportieren". Für Transporte zwischen Russland und dessen Exklave Kaliningrad hat die EU-Kommission neue Leitlinien entwickelt. Demnach dürfen Güter durch das EU-Land Litauen transportiert werden. Allerdings bleiben Transporte über Straßen verboten und auch per Bahn darf nichts transportiert werden, was auch militärisch genutzt werden kann.

Die Lage: Die Energiekrise ist bald nachts in Augsburg spürbar, Brunnen sollen abgedreht und Straßenlaternen gedimmt werden. Der Präsident des bayerischen Städtetags, Markus Pannermayr, erklärt im Interview, wie die Städte mit der Krise gut umgehen können.

Die Region: Das Gaskraftwerk Irsching gehört dem Konzern Uniper, Deutschlands größtem Gasimporteur, der einen Antrag auf staatliche Hilfen stellen musste. Aufgrund der gedrosselten Gaslieferungen aus Russland muss das Unternehmen Gas zukaufen. Autorin Luzia Grasser hat sich die Problematik der deutschen Energiepolitik in Irsching erklären lassen.

Am Donnerstag findet eine Verhandlung über den Parteiausschluss von Gerhard Schröder aus der SPD statt. Es geht um das Verhältnis des Altkanzlers zu Russland.

