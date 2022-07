Erdgas oder Atomkraft – Welcher Strom soll aus der Steckdose kommen?

...mal nur so zum nachdenken...

ein AKW produziert Strom und nur wenig Abwärme mit der man ggf. in einem Nahwärme-Netz einige Haushalte versorgen kann. Was nutzt es den Unternehmen und Haushalten die derzeit durch Verbrennung von Gas die benötigte Wärme erzeugen wenn wir die AKWˋs weiterlaufen lassen? Wir haben einen Mangel an Gas und nicht an Strom!



Mir ist schon klar, das die Umstellung auf Strom, Wasserstoff und ähnliches auch einen gehörigen Mehrbedarf an Strom erzeugen wird.

Hier ist es wichtig, das die Erzeugung des benötigten Stroms in Zukunft gesichert ist und dieser nachhaltig und umweltgerecht erzeugt wird. Hier hat die Politik in den letzten 20 Jahren versagt - aber so richtig.



...und nochmal scharf nachgedacht - welcher Rohstoff zur Produktion von Strom ist ungeachtet von Landesgrenzen und dem Einfluss politischer Despoten für alle Gesellschaften auf der Welt immer und nach heutigem Ermessen unbegrenzt verfügbar => Sonne, Wind und ggf. Geothermie.



Ich persönlich habe genau aus diesen Gründen bereits im Jahr 2006 meine Ölheizung durch eine Grundwasser-Wärmepumpe ersetzt und 2009 mit einer PV-Anlage ergänzt. Jahresarbeitszahl ca. 1:6 d.h. ich investiere 1 kw/h Strom und erhalte 6 kw/h Wärme. Eine Balkon-PV-Anlage deckt den Sommer über so ziemlich die Tages-Stromgrundlast unseres Haushaltes ab. Momentan plane ich noch die Erweiterung der PV-Anlage auf der Nordseite und Umstellung des Systems auf Akku-Speicher.

Klar sind das große Investitionen, aber für meine Unabhängkeit ist mir das wichtiger als 30.000 Euro z.B. für einen völlig unnützen SUV auszugeben.



Wenn das bei mir im kleinen geht und funktioniert - warum geht das nicht im großen und was steckt dahinter, das man das in den letzten 20 Jahren auf der großen politischen Bühne nicht auf die Reihe bekommen hat?







