Das Update zum Ukraine-Krieg vom 22. April

Nicht wenig von den 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr könnte bei Rüstungsunternehmen in der Region landen. Schwaben und Oberbayern sind Schwerpunkte der Rüstungsindustrie in Deutschland. In Schwaben arbeiten nach einer Schätzung der hiesigen Industrie- und Handelskammer rund 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Branche. Meine Kollegen Matthias Zimmermann und Axel Hechelmann waren auf einer Erkundungsfahrt, um herauszufinden, wie die Zeitenwende die Wirtschaft in der Region verändert.

Der Tag: Russische Diplomaten haben Berlin verlassen, Moskau wiederum hat mehr als zwanzig deutsche Diplomaten ausgewiesen. Nach Angaben des Außenministeriums in Moskau hat Deutschland über eine "massenhafte" Ausweisung russischer Diplomaten entschieden. Es handele sich um neue "feindliche Handlungen" Deutschlands gegen Russland, teilte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa am Samstag in Moskau mit.

Der Westen zeigt sich solidarisch mit der von Russland angegriffenen Ukraine. Bald schon jedoch könnte sich der Konflikt um Taiwan verschärfen, in den USA stehen Präsidentschaftswahlen bevor.

Bild des Tages:

Foto: Annette Riedl, dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unterschreibt ein Feuerwehrauto, das für die Ukraine gespendet wird, nachdem er sich in der Hauptwache der Feuerwehr Potsdam über das Projekt "Feuerwehr-Hilfsbrücke-Ukraine" des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg informiert hat.

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine explodierten die Preise fossiler Energieträger. Die Wärmewende soll Deutschland unabhängiger machen und CO2-Emissionen einsparen. Doch ihre Umsetzung dort fehlzuschlagen.

Scheitert die Wärmewende an fehlenden Handwerkern?

