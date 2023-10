Das Update zum Ukraine-Krieg vom 20. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Voller Entsetzen blickt die Welt nach Israel. Doch auch auf die Ukraine fallen weiterhin Bomben und Raketen. In Awdijiwka, ehemals Vorort von Donezk, ist nun seit neun Jahren Krieg. Geblieben ist fast niemand, 90 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner sind geflohen. Awdijiwka ist inzwischen eine Geisterstadt.

In einem Schutzkeller harren Menschen aus, die geblieben sind. Zwischen zahlreichen Ruinen hat noch eine Hand voll Läden geöffnet. Till Mayer berichtet von der Situation im verlassenen Awdijiwka.

Der Tag: Bundesumweltministerin Steffi Lemke ist zu Wiederaufbau-Gesprächen in der vom russischen Angriffskrieg gezeichneten Ukraine, in Kiew, eingetroffen. Die Gespräche drehen sich vor allem um zerstörte Trinkwasser- und Abwasseranlagen, die Wärmeversorgung sowie den Umgang mit Müll.

Zudem berichtet das britische Verteidigungsministerium von erfolgreichen ukrainische Angriffen auf russische Hubschrauberstützpunkte in der Ukraine. Es sei ein schwerer Rückschlag für die russischen Besatzer. Bei den Attacken am 17. Oktober habe Russland zudem wohl fünf Hubschrauber im ostukrainischen Luhansk verloren. Es war der erste bestätigte Einsatz US-amerikanischer Raketen vom Typ ATACMS.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: US-Präsident Joe Biden will beim US-Kongress ein Hilfspaket unter anderem für die Ukraine und Israel beantragen. Biden nannte keine Summe für das Paket. US-Medien hatten zuvor von 100 Milliarden US-Dollar (knapp 945 Milliarden Euro) berichtet. Wenn der Antrag beim Parlament eingegangen ist, muss dieses die neuen Mittel erst freigeben. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj spricht Biden indes Dank für das Hilfspaket aus. Es sei "unglaublich ermutigend für alle unsere Kämpfer und unsere gesamte Nation", teilte er am Freitag im sozialen Netzwerk X mit.

Tweet des Tages:

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankt US-Präsident Joe Biden auf Twitter:

"Ich danke Joe Biden für seine kraftvolle Ansprache. Gemeinsam werden wir nicht zulassen, dass Hass die Freiheit zerstört, und wir werden nicht zulassen, dass Terroristen die Demokratie zerstören. Die Ukraine ist dankbar für die Unterstützung der USA und ihren unerschütterlichen Glauben daran, dass Humanismus, Freiheit, Unabhängigkeit und eine auf Regeln basierende internationale Ordnung immer siegen müssen...."

(mit dpa)

