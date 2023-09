Das Update zum Ukraine-Krieg vom 30. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf einem Forum mit Vertretern internationaler Rüstungskonzerne in Kiew die Gründung einer Allianz der Verteidigungsindustrie verkündet. "Die Ukraine ist bereit, den Unternehmen, die mit unserem Land zusammen die Verteidigungsindustrie entwickeln wollen, spezielle Bedingungen anzubieten", schrieb Selenskyj in seinem Kanal im Nachrichtendienst Telegram. Welches Ziel die Ukraine mit der Allianz verfolgt.

Der Tag: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat bei einem Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa anhaltenden europäischen Beistand für den Krieg des Landes gegen Russland zugesichert. "Wir als Europäische Union unterstützen die Ukraine in ihrem Kampf um die Wiederherstellung ihrer territorialen Integrität", sagte der Spanier am Samstag am Rande einer Besichtigung der infolge eines russischen Angriffs schwer beschädigten Verklärungskathedrale. Es gehe um militärische, wirtschaftliche, politische und diplomatische Unterstützung.

Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin machte Borrell erneut schwere Vorwürfe wegen der Beendigung des Abkommens, das trotz des Krieges ukrainische Getreideexporte über das Schwarze Meer ermöglichte. Der Schritt werde zur Folge haben, dass viele Menschen auf der ganzen Welt nichts mehr zu essen hätten und Hunger leiden müssten, sagte Borrell laut einem Transkript des Auswärtigen Dienstes. Er verwies dabei darauf, dass die Ukraine bis zuletzt größter Getreidelieferant des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen war. Über dieses werden bedürftige Menschen auf der ganzen Welt unterstützt.

Die Lage: In der Slowakei, einem Nachbarland der Ukraine, wird gewählt. Die Wahl gilt als wegweisend, weil die größte Oppositionspartei weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnt. Kritikerinnen und Kritiker befürchten deshalb, dass sich das Land Russland zuwenden könnte.

Bild des Tages:

Foto: ZUMA Press Wire | President Of Ukraine, dpa/APA

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht auf dem Ersten Internationalen Forum der Verteidigungsindustrie. Auf dem Forum mit Vertretern internationaler Rüstungskonzerne hat Selenskyj die Gründung einer Allianz der Verteidigungsindustrie verkündet.

